Список участников национального проекта «Производительность труда» в Липецкой области пополнился новым предприятием. В него вступила компания «ПК «ЭНЕРКОМ», выпускающая электрические лампы и осветительное оборудование. На производстве уже открыли инфостенд с актуальной информацией об этапах реализации проекта, разработали «Доску решения проблем». Теперь каждый сотрудник может внести свои предложения по улучшению рабочих процессов.

В Липецкой области участниками нацпроекта уже являются 96 предприятий. По результатам внедрения изменений под руководством АНО «Региональный центр компетенций» в среднем незавершенное производство сократилось на 35,5%, время протекания процесса – на 39,5%, выработка продукции увеличилась на 70%, сумма экономического эффекта составила более 372 млн рублей.

«Экспертная команда позволяет липецким предприятиям выходить на новый уровень производства, повышая КПД и при этом создавая более комфортные условия для персонала. Это помогает развиваться как самим предприятиям, так и экономике региона в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.