Пешеходные зоны обустроены в поселке Лев Толстой по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На одной из центральных улиц – улице имени Льва Толстого, была уложена тротуарная плитка. Эта улица является не только центральной, но и самой протяженной в поселке. Здесь расположено большое количество социальных объектов и жилых домов. Кроме тротуарной плитки были установлены и ограждения из красного кирпича. Примечательно, что ограждение тематическое и выполнено в едином стиле с другими улицами. Единый стиль благоустройства сделан потому, что улица Льва Толстого входит в туристический маршрут поселка.

«Обустройство пешеходных коммуникаций позволяет повысить комфорт жителей населенных пунктов. В поселке Лев Толстой данные работы позволили не только улучшить пешеходное сообщение между важными социальными объектами, но и сделать более удобным туристический маршрут поселка», – отмечает начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев.

В этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» пешеходные коммуникации уже обновили в трех населенных пунктах Липецкой области. Так, в селе Сотниково Краснинского района на улице Парковая появился тротуар, выполненный в плитке, озеленение, беседки-веранды и полукруглые скамейки. А в конце июля в деревнях Никольское Второе и Елизаветинка Добринского района обустроили пешеходные зоны общей протяженностью более одного километра. «Благоустройству в регионе уделяется пристальное внимание. Реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» – одно из приоритетных направлений деятельности органов власти», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.