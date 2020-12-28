Воловский район с рабочей поездкой посетил заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов совместно с представителями профильных ведомств в сфере ЖКХ, дорог и транспорта, строительной отрасли. Цель поездки – оценка реализации федеральных программ, а также обсуждение перспектив дальнейшего развития района.

Как сообщил глава района Никита Соловьев, в ряде сельсоветов в 2019-2020 годах большое внимание уделялось благоустройству общественных пространств. Так, преобразились парк у памятника «Воинам-землякам» в селе Нижнее Чесночное, а в деревне Куликовка прошел первый этап обустройства зеленой зоны на улице Парковая. Наиболее значимым объектом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стала реконструкция мемориального сквера имени пионера-героя Великой Отечественной войны Володи Бачурина. Проект посвятили 75-летию Победы.

Площадь сквера составляет один гектар, это центральное место отдыха местных жителей. Рядом находится парк Победы с мемориальным комплексом, сделанный в 2019 году, здание управления соцзащиты и Дом культуры. В сквере планируется проводить масштабные праздники, когда будут сняты ограничения.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».

На ремонт автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в районе было направлено более 50 миллионов рублей. На эти средства отремонтировано почти 8 километров автодорог. В 2021 году планируют обновить еще 12 километров участка дороги «Волово-Юрские Дворы» до границы с Орловской областью.

Итоги поездки были подведены в администрации района. Никита Соловьев назвал ряд актуальных проблем муниципалитета. Это, в частности, нестабильное водоснабжение жителей сел Волово, Набережное, Нижнее Чесночное и Большое, необходимость капитального ремонта здания школы и концертного зала Дома культуры. Илья Тузов поручил заместителям руководителей профильных управлений проработать пути решения этих задач для дальнейшего развития Воловского района и создания комфортных условий для жителей.