Научная работа, в основу которой лег закон Липецкой области, победила на Всероссийском конкурсе

Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» подвела итоги Всероссийского конкурса образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива». Главная его цель – привлечение молодых людей к государственному управлению через их участие в законотворческой деятельности.

В конкурсе участвовала научная работа депутата Молодежного парламента Липецкой области Романа Корабельникова. Представитель Добровского района, будущий юрист отправил на суд жюри «Проект федерального закона о постинтернатном сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа».

– Вместе с Романом мы обобщили опыт реализации закона о постинтернатном сопровождении в Липецкой области. Он одним из первых в стране был принят депутатами Липецкого областного Совета в конце прошлого года. И предложили перенести его на федеральный уровень, – рассказала научный руководитель, начальник правового управления регионального парламента Людмила Салахетдинова. – Эта научная работа стала лауреатом в направлении «Социальная политика» в престижном молодежном конкурсе.

Дипломами отмечены автор работы Роман Корабельников, его научный руководитель Людмила Салахетдинова, а также председатель Молодежного парламента Липецкой области Андрей Рощектаев. Кроме того, Роману Корабельникову вручен именной знак отличия «Депутатский резерв»