Общество

Навели чистоту в парке

2 минуты назад
Липчанин Артём Губин и местный житель Егор Быков выполняют посильную работу на уборке территории парка — собирают бумажки.

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В Нижнематрёнском сельском поселении в плановом порядке произвели уборку в парке с. Нижняя Матрёнка, а также в целом на территории этого сельсовета.

Максим Заварцев помогает сельсовету окашивать территорию.

— Максим Заварцев, как всегда, летом приехал в наши края к бабушке из Липецка, — рассказывает глава поселения Сергей Николаевич Бирюков, — и помог окосить траву, за что ему огромная благодарность. Парень окончил колледж и готовится к службе в армии.

Также школьники оказали посильную помощь в наведении порядка в парке. Местный житель Егор Быков и липчанин Артём Губин катались на велосипедах, когда увидели, что главе сельсовета нужна подмога. Мальчишки не проехали равнодушно мимо, а сразу включились в работу, за что тоже услышали спасибо от Сергея Николаевича.

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