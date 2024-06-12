В Нижнематрёнском сельском поселении в плановом порядке произвели уборку в парке с. Нижняя Матрёнка, а также в целом на территории этого сельсовета.

Максим Заварцев помогает сельсовету окашивать территорию.

— Максим Заварцев, как всегда, летом приехал в наши края к бабушке из Липецка, — рассказывает глава поселения Сергей Николаевич Бирюков, — и помог окосить траву, за что ему огромная благодарность. Парень окончил колледж и готовится к службе в армии.

Также школьники оказали посильную помощь в наведении порядка в парке. Местный житель Егор Быков и липчанин Артём Губин катались на велосипедах, когда увидели, что главе сельсовета нужна подмога. Мальчишки не проехали равнодушно мимо, а сразу включились в работу, за что тоже услышали спасибо от Сергея Николаевича.