На должность генерального директора Липецкой трубной компании «Свободный сокол» с марта 2021 года назначен Антон Яковлевич Бабуцидзе. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Игорь Викторович Ефремов продолжает свою деятельность на посту президента компании, фокусируя внимание на продвижении трубной продукции на рынке, стратегическом развитии «Свободного сокола», а также техническом регулировании отрасли водоснабжения и водоотведения.

Антон Яковлевич обладает серьезным опытом управления и практики металлургического производства. С мая 2013 года занимал пост управляющего директора ЛТК «Свободный сокол». За большой вклад в развитие промышленности и добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Минпромторга Российской Федерации.

При участии Антона Яковлевича коллективом предприятия «Свободный сокол» была проделана большая работа по модернизации и развитию труболитейного производства, внедрению новых технологий.

Непосредственно под руководством Антона Яковлевича компания смогла не только выйти на международный рынок, но и закрепить свои позиции в качестве надёжного поставщика трубной продукции в 22 страны мира.

Сегодня «Свободный сокол» осуществляет поставки в ведущие европейские государства, славящиеся заботой об экологии и чистой воде: Австрию, Германию, Францию, Швецию и т.д. Кроме того, Липецкая трубная компания остается ведущим производителем в России и странах СНГ труб и фасонных частей к ним из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) Ду от 80 до 1000 мм, а также крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения.