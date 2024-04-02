Медицинскому персоналу Добровской центральной районной больницы представили нового главного врача. Им стала Татьяна Коваленко, которая до этого работала заместителем главного врача Липецкой городской поликлиники № 2.

Татьяна Коваленко родилась в 1982 году в г. Джамбул, окончила Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова по специальности «лечебное дело». С 2010 по 2015 гг работала в должности врача-терапевта участкового в лечебных учреждениях республики Казахстан.

В феврале 2016 года трудоустроилась в Липецкую городскую поликлинику № 4 на должность участкового терапевта, с сентября 2019 году была заведующей отделением медицинской профилактики – участковым терапевтом. С 2021 работала заместителем главврача Липецкой городской поликлиники № 2. В 2023 году награждена знаком отличия Правительства Липецкой области «Почетный наставник». Замужем. Воспитывает двух детей.