Областную инспекцию гостехнадзора возглавил Сергей Кузовлев, ранее исполнявший обязанности руководителя этого ведомства.

Сергей Борисович родился в 1980 году в селе Первомайское Лев-Толстовского района. В 2003 году получил специальность инженера в Липецком государственном техническом университете. Неоднократно повышал квалификацию и получал дополнительное образование, в частности, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Академии гражданской защиты МЧС, в Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса. В инспекции гостехнадзора Сергей Кузовлев трудится с 2012 года. Занимал в ведомстве разные посты – от главного инженера-инспектора по Лев-Толстовскому району до начальника отдела.

Женат, воспитывает двух дочерей.