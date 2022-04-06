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Назначен новый руководитель инспекции гостехнадзора Липецкой области

2 минуты назад
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Областную инспекцию гостехнадзора возглавил Сергей Кузовлев, ранее исполнявший обязанности руководителя этого ведомства.

Сергей Борисович родился в 1980 году в селе Первомайское Лев-Толстовского района. В 2003 году получил специальность инженера в Липецком государственном техническом университете. Неоднократно повышал квалификацию и получал дополнительное образование, в частности, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, в Академии гражданской защиты МЧС, в Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса. В инспекции гостехнадзора Сергей Кузовлев трудится с 2012 года. Занимал в ведомстве разные посты – от главного инженера-инспектора по Лев-Толстовскому району до начальника отдела.

Женат, воспитывает двух дочерей.

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