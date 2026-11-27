Сейчас было бы бессмысленно искать в нашем округе селение Африкановка. А оно было и располагалось в Ивановской волости Липецкого уезда. У многих из нас сразу же возникает ассоциация с материком и частью света Африкой. Конечно, это романтично. Но оказывается, что селение обязано своим названием тамошнему помещику А.В. Вельяминову.

Африкан Васильевич поплавал немало и вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта Российского флота. В 1837 году ему уже было 45 лет, а его жене Софье Петровне — 34 года. К этому времени у четы было четверо детей. Вере исполнилось 14 лет, Михаилу — восемь, Любови — семь и самому младшему Виталию было 5 лет. Позднее родится ещё сын, которого нарекут Рафаилом. Михаила крестил Николай Никифорович Марин, а Любовь — Аполлон Никифорович Марин, отец которых участник Отечественной войны 1812 года, писатель, на гражданской службе подвизался на должности вице-губернатора Воронежской губернии. Отметим еще и то, что двоюродная племянница Африкана Васильевича, Виктория Васильевна Абазинская, покорила сердце племянника братьев Мариных Сергея Евгеньевича Марина и с 1847 года последний вместе с женой и детьми жил в уездной Усмани.

Известен Сергей Евгеньевич как библиофил и страстный коллекционер. Бывший балтийский моряк владел имением в районе сельца Богохранимое. У него в это время насчитывалось 123 крепостных мужского пола и 115 человек женского пола. Селение располагалось по обеим сторонам реки Лукавки. Умер капитан-лейтенант после 1865 года. Само селение Богохранимое носило второе название — Африкановка (Известно по документам 1792 года).

В документах 1862 года мы встречаем Богохранимое тож Африканово, а прозвище — Африкановка. Оно располагалось в шести километрах от нынешнего Дубового, на тракте Козлов (Мичуринск)-Воронеж. В годы советской власти про селение Африкановка «забыли», но зато селение Богохранимое «мозолило глаза» властям. В 1960 году в хрущевское время, когда началось новое наступление на религию, по «просьбе трудящихся» селение переименовали и нарекли Садовая. В 2002 году здесь насчитывалось 38 человек, через восемь лет — 10 человек. А шесть лет назад всего девять человек. Деревня вымерла.

Виктор ЕЛИСЕЕВ.

Иллюстрация: ИИ.