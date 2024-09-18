Итоги конкурсов по предоставлению грантов семейным фермам и кооперативам подведены в Липецкой области. С помощью господдержки восемь К(Ф)Х будут развивать семейные фермы, четыре кооператива смогут улучшить состояние своей материально-технической базы.

В этом году до участия в конкурсе были допущены 10 семейных ферм и шесть кооперативов. В результате тщательного анализа и после личного собеседования с каждым претендентом, комиссия пришла к выводу, что гранты на развитие семейных ферм получат 8 К(Ф)Х из 7 районов. Сумма гранта составит от 5 до 15 миллионов рублей. В Грязинском районе с помощью господдержки будут выращивать чеснок. В Данковском, Елецком и Усманском районах построят помещения для хранения зерновых и масличных культур. В Липецком округе средства гранта направят на выращивание различных ягод, в том числе жимолости, и развитие рыбоводческого хозяйства. В Краснинском районе появится новый модульный цех по производству колбас. В Тербунском будет еще одна площадка для откорма КРС мясного направления.

Также получателями грантов станут кооперативы из Добринского, Задонского, Краснинского районов и Добровского округа. Им суммарно будет перечислено 40 млн рублей. Эти средства пойдут на развитие мясного животноводства, растениеводства, создание цехов по обвалке мяса и переработке молока.

Как пояснили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, к выбору грантополучателей подходят очень ответственно. Уточняют наличие земель и помещений, кормовой базы, направление расходования гранта. Если закупается скот и оборудование, то есть ли уже договорённости о поставках. Имеются ли собственные денежные средства, поскольку грант даётся на условиях софинансирования. В процессе разговора фермерам подсказывают, какие ещё субсидии можно получить по тому или иному направлению для дальнейшего развития.

Ранее стали известны получатели гранта «Агростартап», который выдаётся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является самым востребованным среди фермеров. Его в этом году получили 26 человек. Также фермер из Добровского округа с помощью гранта продолжит развивать агротуризм. «Общая грантовая поддержка липецких фермеров и кооперативов в 2024 году составила больше 230 млн рублей. И это не считая субсидий малым формам хозяйствования. Господдержка позволяет липецким фермерам успешно заниматься любимым делом и при этом выходить на достойный уровень жизни, получать прибыль», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.