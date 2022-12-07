Подведены итоги липецкого конкурса молодых педагогических работников «Дебют» в двух номинациях – «Педагог дополнительного образования» и «Учитель». Так, в номинации «Педагог дополнительного образования» за звание лучшего боролись семь молодых профессионалов. Финальный этап конкурса «Импровизация» включал беседу педагогов с ведущей программ «Радио России – Липецк» и задание от главного редактора детского журнала «Золотой ключик». Участникам надо было создать и презентовать творческий проект в рамках командной работы.

По итогам всех конкурсных испытаний обладателями первого места признаны педагоги дополнительного образования Центра технического творчества «Новолипецкий» Данила Пчельников и Центра развития творчества «Сокол» Алена Захарычева. Второе место заняла специалист Центра развития творчества «Левобережный» Алена Кузьминец. Третье место присуждено Александру Липскому из Дома творчества «Октябрьский».

Заданием «Педагогический совет» завершился конкурс в номинации «Учитель». Молодые педагоги обсудили активно развивающиеся процессы автоматизации и роботизации в образовании и роль учителя в школе будущего. Лучшим молодым педагогом Липецка стал учитель математики школы №41 Андрей Хорцев. Второе место заняли учитель французского языка лицея №44 Тимофей Кружалин и учитель русского языка и литературы школы №47 Ольга Копылова. Третье место разделили учитель физики школы №8 Михаил Лаврентьев и учитель географии школы №63 Лале Исмаилова.

Победителям и призерам «Дебюта» в номинациях «Учитель», «Воспитатель» и «Педагог дополнительного образования» вручат дипломы и денежные призы. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.