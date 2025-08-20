Названы имена победителей международного фотоконкурса «СВЕТ и ЦВЕТ» в Ельце

Победителей II международного фотоконкурса «СВЕТ и ЦВЕТ» назвали на церемонии открытия одноимённого фестиваля. Он проходил в Ельце с 14 по 17 августа. Организаторы — Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» и компания JTI Россия при поддержке администрации Ельца и правительства Липецкой области.

На фотоконкурс профессионалы и любители из 26 стран мира прислали 7300 работ. Международное жюри присудило победу 18 авторам из Екатеринбурга, Москвы, Томска, Санкт-Петербурга, Ангарска, Старой Купавны, Химок, Пензы, Казани, Могилева (Беларусь), Тбилиси (Грузия), Мумбаи (Индия). Почти 400 работ лауреатов и финалистов конкурса вошли в экспозицию выставки под открытым небом в городском парке Ельца. Конкурсанты показали многообразие техник: от цианотипии до соларографии и нейросетевого Science Art, от съёмки на объектив-монокль и инверсии до коллажа и вышивания по фото. По конкурсным работам и номинациям можно отследить все актуальные тренды фотографии, убеждены организаторы.

Одна из знаковых для фестиваля работ — «Аквамены из Шахапура: Герои против засухи» авторства Шанта Кумара, победителя конкурса, главного фотографа газеты «The Times of India». В индийском Шахапуре около 250 деревень зависят от нескольких колодцев. Каждый день «Аквамены» просыпаются до рассвета, чтобы привезти цистерны к дамбе Бхатса, наполнить их и доставить жителям.

Фестиваль «СВЕТ и ЦВЕТ» собрал в одном месте любителей и профессиональных фотографов, кураторство над которыми взяли гуру российской и мировой фотографии и фотоиндустрии: Джампьеро Ассума, Юкико Огава, Лю Сяося, Владимир Вяткин, Андрей Поликанов, Андрей Клюев, Маргарита Федина, Валерий Самарин, Сергей Мартьяхин, Роман Любимский и другие. В программу фестиваля вошли около пятидесяти разноплановых мероприятий, в том числе более 25 мастер-классов от признанных экспертов. Важным событием стали фотопрогулки по Ельцу в компании звездных фотографов, которые делились советами и помогали искать необычные ракурсы.

«Этот фестиваль в очередной раз показал, как искусство может стирать границы и создавать новые культурные связи», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.