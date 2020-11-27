Названы крупнейшие кооперативы Липцекой области

450 кооперативов Липецкой области за 9 месяцев этого года выпустили пищевой продукции на 4,6 млрд. рублей. Такие данные приводит региональное управление экономического развития.

Пятую часть продукции растениеводства и животноводства для переработки кооперативы закупили напрямую у селян. В цепочке поставщиков 115 тысяч личных подворий. Остальная продукция приобретена у индивидуальных предпринимателей, фермеров, сельскохозяйственных организаций.

Среди кооперативов – известные липецкие бренды. Три крупнейших из них расположены в Липецком районе: “Экоптица”, “Кузьминки молоко”, “Нилан”. Суммарно за период с января по сентябрь они выкупили у граждан и организаций для последующей переработки и реализации сельхозпродукции более чем на 3,7 млрд рублей.

Также в топ-10 крупнейших кооперативов области входят усманское предприятие (торговый бренд «Поляна»), задонское «Славянское подворье», «Добринское молоко» и «Велес», Елецкий «Ключи жизни» и кооперативы «Ломовской» и рынок Чаплыгинского района.

Липецкая область по-прежнему сохраняет лидерство по развитию сельской кооперации. Этот механизм активно используется для развития сельских территорий, снижения бедности на селе и повышения уровня жизни. Напомним. в 2020 году Липецкая область заняла первое место в России по качеству жизни на селе, согласно рейтингу Всероссийского института аграрных проблем и информатики.

Регион обошел такие субъекты Федерации, как ХМАО-Югра, Татарстан, Белгородская и Воронежская области, а также южные регионы: Ростовскую область, Краснодарский край (все они входят в топ-10).