Подведены итоги регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России». Победителей выбирали в двух номинациях. Школу № 1 им. М.М. Пришвина признали лучшей инклюзивной школой, а детский сад № 14 — лучшим инклюзивным детским садом.

«Мы стремимся повышать активность образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования. Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – наша общая задача. Мы работает над тем, чтобы предоставить особенным жителям региона возможности для саморазвития, в получении необходимых навыков, улучшении качества жизни и активной социальной адаптации», — отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Номинация «Лучшая инклюзивная школа»:

1 место — Школа № 1 им. М.М. Пришвина;

2 место — школа № 17 г. Липецка;

3 место — школа с углублённым изучением отдельных предметов с. Тербуны.

Номинация «Лучший инклюзивный детский сад»:

1 место — детский сад № 14 г. Липецка;

2 место — детский сад № 32 г. Липецка;

3 место — дошкольное образовательное учреждение №136 г. Липецка.

Конкурс проводится для повышения активности образовательных организаций в развитии инклюзивного обучения, а также распространения позитивного педагогического опыта. Победители представят регион на Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России – 2022».