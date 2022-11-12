Конкурс «Лучшая испытательная/аналитическая лаборатория Липецкой области» определил победителей и призеров. Лучшим в номинации «Предприятие численностью свыше 400 человек» признано ПАО НЛМК, второе место заняло АО «Стагдок», третье – АО «Елецгидроагрегат». В номинации «Предприятие численностью до 400 человек» первое место поделили ООО «Лебедяньмолоко» и АО «ЛИКК», вторую ступень пьедестала заняло ООО «Шанс Энтерпрайз», третью – ООО «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРИИ».

Конкурс при поддержке Управления инвестиций и инноваций Липецкой области проходил в этом году впервые. Он проводился среди предприятий, учреждений и иных организаций, являющихся юридическими лицами, которые имеют в своем составе испытательную, измерительную или аналитическую лабораторию. Участие в конкурсе приняли 13 предприятий региона. Награждение победителей состоялось в ФБУ «Липецкий ЦСМ» на торжественном собрании, посвященном Всемирному дню качества.