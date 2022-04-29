В регионе

Названы лучшие наставники молодых профессионалов в Липецкой области

2 часа назад
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Завершился региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров производственного обучения системы среднего профессионального образования. Конкурс направлен на выявление талантливых педагогических работников, повышение престижа педагогического труда, пропаганды передовых идей в сфере профессионального образования и подготовки кадров, а также изучения и распространения лучшего педагогического опыта.

Победителем стал преподаватель спецдисциплин Владимир Власов. Он готовит кадры по направлению наладчик аппаратно-программного обеспечения в Липецком индустриально-строительном колледже. Второе место завоевала преподаватель спецдисциплин, мастер производственного обучения Липецкого техникума сервиса и дизайна» (парикмахерское искусство) Галина Карих. Третье место у мастера производственного обучения Липецкого индустриально-строительного колледжа Игоря Мазуренко, сообщили в управлении образования и науки региона.

Осенью Владимир Власов представит Липецкую область на заключительном этапе всероссийского конкурса «Мастер года». «Все педагоги системы профобразования нацелены на повышение качества подготовки молодых специалистов, которые в скором времени пополнят трудовые коллективы региона», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

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