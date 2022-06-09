В Липецкой области 100 баллов по химии получили девять липецких школьников: два выпускника школы №20 (Миронов Илья и Зубкова Мария), в школах №42 (Владислав Кузнецов) №51 (Анастасия Калугина), №68 (Михаил Вишняков), гимназии №69 (Юлия Ларина) по одному стобалльнику. В Ельце 100 баллов получила выпускница школы №10 (Мария Куреева), в Грязинском районе 100 баллов по химии набрал выпускник школы №5 (Иван Колдин), в Лев-Толстовском районе выпускник школы им. Л.Н. Толстого Евгений Захаров.

Выпускница школы №10 города Ельца Мария Куреева училась в классе с химико-биологическим профилем, химией интересовалась с 8 класса.

В выпускном классе особое внимание уделялось подготовке к экзамену по химии.

«Сейчас понимаю, что не зря занималась и увлекалась химией все годы и мои труды и старания окупились! И большое спасибо моему учителю — Тамаре Викторовне. Хочу поступить в медицинский институт или академию»,- поделилась своими эмоциями Мария.

Трех школьников региона можно поздравить со 100 баллами ЕГЭ по литературе. Среди них выпускница лицея №66 Софья Емельянова и школы №68 Полина Драганова в Липецке, лицея №4 Данкова (Екатерина Крадина)

Лучше всех географию знает выпускница школы №55 Липецка, Анастасия Филева, получившая наивысший балл.