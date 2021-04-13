В Центре цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области подведены итоги открытого спортивно-технического чемпионата по робототехнике «RoboLipPro-2021». В чемпионате приняли участие более 120 школьников региона и соседних областей.

Мероприятие прошло в минувшие выходные с применением дистанционных технологий. Номинация «Инженерный проект» собрала интересные и полезные для производства и жизни проекты. Самыми сложными для участников оказались соревнования «Следование по линии». Соревнования «Сумо», как и ожидалось, оказались самой зрелищной частью состязаний.

Оргкомитет благодарит школьников за участие в чемпионате «RoboLipPro-2021» и поздравляет победителей и призёров! Их имена можно узнать на сайте .

Ссылка на дипломы и сертификаты будет отправлена участникам на электронную почту, указанную при регистрации.

Открытый спортивно-технический чемпионат по робототехнике «RoboLipPro» организован в рамках национального проекта «Образование».