Подведены итоги областного публичного конкурса «Признание» среди любительских творческих коллективов. В номинации «Лучший вокальный коллектив» первое место присуждено фольклорному ансамблю «Вера» ОЦКНТ. Второе – ансамблю русской песни «Наследие» из Усмани. Третье – вокальному коллективу «Карусель» Хмелинецкого сельсовета Задонского района.

В номинации «Лучший хореографический коллектив» победил коллектив «Карусель» из села Красное. Призовые места у танцевального коллектива «Ельчаночка» города Елец и коллектива эстрадного танца «Восход» Чаплыгина. Первое, второе и третье места в номинации «Лучший инструментальный коллектив» присуждены соответственно ансамблю русских народных инструментов «Комильфо» Грязинского района, детскому оркестру русских народных инструментов «Суматоха» из Усмани, кавер-группе SUSHI поселка Солидарность Елецкого района.

«Липчане – талантливые люди, с большим творческим потенциалом и энергией. Для реализации этих возможностей мы стараемся создавать современные условия. За последние пять лет в регионе построили девять новых ДК и 72 – отремонтировали. Реконструировали три школы искусств, 10 – отремонтировали, в 37 – обновили оборудование, аппаратуру, мебель. Как итог – стало больше культурных мероприятий, концертов и всевозможных праздников», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Областной публичный конкурс «Признание» был учреждён в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура». Конкурс проводит управление культуры и искусства Липецкой области один раз в два года. Победителей поздравили в Областном центре культуры, народного творчества и кино. Они получат денежные премии.