Итоги ежегодного конкурса «Экспортер года» подведены в Липецкой области. Торжественная церемония награждения прошла в областной администрации. Компании – экспортеры представили свою продукцию. Заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Курбатов поблагодарил предприятия за достигнутые результаты и отметил, что благодаря им ежегодно растет объем экспорта региона, расширяется его номенклатура, совершенствуются механизмы поставок.

«Здесь собрались предприятия малого и среднего бизнеса, которые вышли на экспорт в 2021 году. В целом, поддержку получили более 45 компаний. В настоящий момент их совокупный объем экспорта по сравнению с крупными предприятиями небольшой — порядка 21 миллионов долларов США. Однако, я убежден, что многие из присутствующих сегодня предприятий продолжат рост и существенно нарастят объемы экспорта в последующие годы. Сейчас основная задача программы — научить бизнес заключать первые экспортные контракты. Они самые сложные. Сегодня есть определённые трудности из-за геополитической ситуации, но есть и колоссальные возможности. С точки зрения экспорта наши товары стали дешевле, открываются новые рынки в страны Азии и ближнего зарубежья. Будем помогать бизнесу их осваивать», — отметил Сергей Курбатов.

«Экспортер года» — это ежегодный конкурс для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих на международном рынке. Основная идея – показать, что малые и средние предприятия имеют все шансы вывести свою продукцию на экспорт, и этим действительно выгодно заниматься. Основная идея конкурса – показать, что малые и средние предприятия имеют все шансы вывести свою продукцию на экспорт и этим действительно выгодно заниматься. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Помимо отраслевых номинаций каждый соискатель премии мог подать заявку на участие в номинациях «Прорыв года» и «Удачный старт».

Экспортерами года в сфере промышленности стали: 1 место: ООО «ЛЗПО», 2 место: ООО «Престорусь», 3 место: ООО «Металл Трейд». Экспортеры года в сфере агропромышленного комплекса: 1 место: ООО «ВСО профиль». 2 место: ООО «ЗМК Форвард», 3 место: снабжеческо-сбытовой перерабатывающий сельско-хозяйственый кооператив «ВИОЛА».

Победители номинации «Экспортер года в сфере услуг: 1 место: ООО «Центр обеспечения пищевой безопасности», 2 место: ИП Михайлова Д, 3 место: ООО «Бизнес-развитие». В номинации «Прорыв года» отмечены: 1 место: ООО «Стройнэт», 2 место: ООО «Авикс групп», 3 место: ООО «Мезо». Победители номинации «Удачный старт»: 1 место: «ДобрЭко», 2 место: ООО «Липецктехнолит», 3 место: ООО «Липецкие чудеса леса».

«Наращиванию экспорта уделяется особое внимание – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкая область имеет значительный потенциал в этой сфере».