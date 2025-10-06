Названы предприятия с лучшими практиками охраны труда в Липецкой области

Подведены итоги областного конкурса «Лучшая корпоративная практика по охране труда» 2025 года. Его участниками стали свыше 50 организаций Липецкой области. Победителям в четырёх номинациях соревнования стали пять из них. Среди организаций производственной сферы с численностью работников больше 100 человек победили АО «Газпром газораспределение Липецк» и ООО «Прайм Топ». Лучшей организацией производственной сферы со штатом меньше 100 человек стало ООО «Кемин Индастрис». Среди организаций непроизводственной сферы с числом сотрудников больше 100 человек победил Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий. В той же номинации среди предприятий до 100 сотрудников – детский сад №110 Липецка. Победители конкурса награждаются свидетельством о занесении в книгу «Трудовая Слава Липецкой области».

Дипломами и благодарностями за лучшие практики и вклад в культуру безопасности труда будут также отмечены филиал ООО «Газпромтрансгаз Москва» «Елецкое ЛПУМГ», АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи», школа села Елецкая Лозовка Хлевенского района. За креативный видеоролик по охране труда отметят усманское ООО «Липецкий электродвигатель». Церемония награждения состоится в правительстве Липецкой области в апреле 2026 года в рамках празднования Всемирного дня охраны труда.

«Соблюдение всех правил и норм охраны труда – это гарантия обеспечения безопасности сотрудников и показатель того, что работодатель ценит своих работников, заботится об их здоровье и заинтересован в долгосрочных отношениях с нанятыми сотрудниками», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.