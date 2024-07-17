С минувшего понедельника начались работы по реконструкции территории бывшего мини-рынка в Добринке, что за районной Доской почета.

Состояние этой небольшой площадки давно вызывало нарекания у добринцев и гостей райцентра. Большие ямы в асфальте были почти повсеместно. А после дождя на въезде образовывалась огромная лужа. Теперь про эти неудобства автомобилисты и пешеходы забудут навсегда.

Рабочие подрядчика ООО «Ай-Групп» приступили к снятию верхнего слоя старого асфальта и частично щебня. Потом всю территорию выровняют щебенкой и утрамбуют катками. После этого постелят новый асфальт. Для людей оборудуют пешеходные зоны с бордюрами. После дождя вода не будет задерживаться на асфальте, а уйдет через металлические решетки в специальные лотки. Будет и парковка для автомобилей, и площадка для уличной торговли.

Пешеходам и автомобилистам, а также владельцам магазинов придется потерпеть неудобства в течение примерно двух недель. Но подрядчик постарается задействовать все людские силы и технику, чтобы сдать объект раньше срока и не в ущерб качеству работ.