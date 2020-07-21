Не допустить гибели детей. В Липецкой области обсудили безопасность несовершеннолетних в летний период

Заседание областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав провел сегодня в режиме видеоконференцсвязи заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. На совещании представители региональных учреждений и ведомств системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обсудили вопросы предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, а также принимаемых мер по предотвращению гибели детей на водоемах.

Не остались в стороне и актуальные проблемы профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств и других психоактивных веществ. В работе заседания приняли участие представители областной прокуратуры, следственного комитета, заместители глав администраций городов и районов.

«Необходима консолидация усилий всех, кто заинтересован в воспитании здорового в физическом и нравственном отношении поколения, сокращении социального сиротства, случаев жестокого обращения с детьми, безнадзорности и подростковой преступности», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.

Выступая с докладом, начальник управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области Андрей Панасович обратил внимание, что по статистике ежегодно во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий погибает более 180 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет, то есть каждый день на дорогах мира умирает более 500 юных граждан. Дети и молодежь входят в группу повышенного риска и являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения.

В Липецкой области за шесть месяцев этого года произошло 80 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых получил травмы различной степени тяжести 91 ребенок, двое детей погибли. Основную долю (38) составили дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров, 22 ДТП произошли с участием детей-пешеходов, 11 – с участием несовершеннолетних водителей транспортных средств, 9 – с участием несовершеннолетних велосипедистов.

На заседании обсуждалась проводимая в регионе работа по безопасности дорожного движения. Заместитель главы администрации Ельца Майя Селянина рассказала об опыте организации разнообразных акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и развитию деятельности отрядов юных инспекторов движения.

Преподаватель начальных классов школы №1 Задонска, руководитель отряда юных инспекторов движения «Светофорик» Елена Горчакова поделилась опытом вовлечения родительской общественности в решение проблем по безопасности дорожного движения в рамках работы родительских патрулей в Задонском районе.

Также участники заседания говорили о предупреждении гибели детей на водоемах. В нынешнем году шесть детей утонули в водоемах области. Об этом доложили представители Следственного управления СК России по Липецкой области и регионального управления МЧС. Обращено внимание руководителей городов и районов на необходимость принятия действенных мер по охране жизни и здоровья детей. В из числе – патрулирование водных объектов, в том числе с участием ДНД и волонтеров, проведение информационной кампании по обеспечению безопасности детей на водных объектах. Кроме того, на заседании о наркоситуации в регионе рассказал главный врач Липецкого областного наркологического диспансера Михаил Коростин.

Подводя итоги, Анатолий Якутин обратил внимание на значимость обмена информацией, направленной на исполнение поставленных задач. Он подчеркнул, что комплекс выработанных предложений и поручений направлен на совершенствование системы обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения гибели детей на водоемах, профилактики наркопотребления. Эффективность же реализации будет зависеть от координации действий всех участвующих в исполнении учреждений и ведомств.