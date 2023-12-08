На этот раз анкета посвящена особому юбилею нашей героини. 6 декабря исполнилось ровно 40 лет, как Нина Александровна Гущина возглавила Среднематренскую сельскую администрацию. Вместе с ней мы вспомнили, как это было, что удалось сделать для своей малой родины и земляков, находясь на этой хлопотной должности, а что еще только планируется.

— Кем Вы работали до того, как возглавили сельскую власть? Какое у Вас образование?

— Я окончила Воронежский сельхозинститут, получив специальность экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. На отлично защитила дипломную работу на тему управления в сельском хозяйстве. До того как в 1983 году была избрана председателем исполкома Среднематренского сельского Совета народных депутатов, три года работала в колхозе бухгалтером по животноводству.

— Какими были первые дни работы в такой ответственной должности?

— Прежде всего, почувствовала огромный груз ответственности. Мне очень повезло, что рядом со мной оказались хорошие наставники — мои коллеги, которые поддержали, помогли войти в курс дела. Секретарем исполкома тогда была Лидия Гавриловна Пешкова, моя бывшая учительница по химии и биологии, которую все ученики любили и уважали как педагога-профессионала и просто хорошего человека. А бухгалтером — Валентина Ефимовна Панова. Благодаря им я довольно быстро освоилась в новой для себя роли.

— Первая сложная задача, которую пришлось решать?

— Когда вступила в должность, в селе шло строительство центрального водопровода. Заранее было распланировано, где будут установлены уличные колонки. Так получилось, что они были достаточно удалены от дома пенсионерки, уважаемого в селе человека Марии Игнатьевны Пожидаевой. Она всю жизнь проработала сельским почтальоном, исходив сотни, а, может, и тысячи километров по селу. Была доброжелательной, ответственной.

Иначе как «Мой хороший» или «Моя золотая» к людям не обращалась. Из-за уважения к этой пожилой женщине хотелось установить колонку поближе к ее дому. Для этого пришлось выходить на руководство района, убеждать, уговаривать. И все же вопрос решился положительно. Выпросила-таки еще одну «лишнюю» колонку. С тех пор я четко выставляю для себя приоритеты в работе: главное — это человек.

— Возникало ли когда-либо желание все бросить и сменить работу?

— Да, бывало, что руки опускались, особенно на первых порах. Приходила домой уставшая, опустошенная. Не хотелось ни есть, ни пить, ни даже разговаривать. Помогала поддержка мамы, которая спокойным голосом говорила: «Не переживай, справишься. Если люди в тебя поверили, ты не можешь их подвести». А когда стали открываться храмы, укрепляла себя верой. Часто просила духовные советы у о. Александра Адоньева, брала благословение перед началом каких-то важных дел, читала по его совету жития святых отцов. Сейчас обращаюсь к своему духовнику о. Михаилу Пуриче. Это очень помогает в работе.

— На Ваш взгляд, кому легче быть главой поселения: женщине или мужчине?

— Женщина всегда близко к сердцу принимает все, что с ней происходит дома или на работе. Это только говорят, что мы сильные. На самом деле много плакать приходилось, особенно, когда уходят из жизни молодые односельчане. Хотя умом понимаю: сердца одного человека на все печали и беды не хватит.

Стараюсь помогать всем, кто ко мне обращается. Мой рабочий день не заканчивается, как это полагается для селянок, в четыре часа. Бывает, возвращаюсь домой и в восемь, и в девять вечера. У меня нет приемных часов: люди обращаются со своими просьбами и проблемами в любое время суток и на работе, и дома, останавливают на улице.

А деловые качества, уверена, не зависят от того, мужчина вы или женщина. Например, в девяностые годы наше поселение первым в районе закончило газификацию. Причем сделали это за один год вместо запланированных десяти лет. Очень много пришлось ездить к областному руководству, убеждать, просить о помощи. И нам шли навстречу: вместо одной бригады строителей присылали сразу три.

Признаюсь, было очень тревожно: успеем ли до зимы? Ведь, поверив местной власти, люди уже разломали печи, собирались строить дымоходы. Большую помощь оказал тогда председатель колхоза Александр Ефимович Глазьев. Он бесплатно обеспечил кирпичом и песком всех желающих. В 1995-ом году перевели на газовое отопление котельные школы и Дома культуры. А в 1996-ом голубое топливо пришло в дома среднематренцев. Для нас это был большой праздник.

— Нина Александровна, до недавних пор Вы были единственной сельской главой, не имевшей своего транспорта. И вот Вам выделили служебную машину… Как это было?

— Когда район возглавил Роман Иванович Ченцов, он обратил внимание на то, что в нашем поселении за год было реализовано сразу три крупных проекта: мы построили многофункциональную игровую площадку, сделали большой ремонт в Доме культуры и провели реконструкцию линии электропередач.

Именно Роман Иванович распорядился тогда о выделении мне транспортного средства, наверное, в качестве поощрения. И вот уже третий год я передвигаюсь на служебном автомобиле, что очень экономит время и силы. Никогда не еду в Добринку одна, обязательно беру тех, кому нужно в райцентр, потому что хорошо помню, какового это стоять на дороге в ожидании попутного транспорта.

— Что считаете своим главным достижением?

— То, что удалось наладить контакт с людьми. Ведь без поддержки и понимания населения ничего нельзя сделать. Для оперативного взаимодействия мы создали в соцсетях группу «Средняя Матренка». В ней люди пишут о том, что их волнует, озвучивают проблемы: пропал человек (этот случай у нас в селе произошел совсем недавно и, к счастью, закончился благополучно), где-то отключилось электричество… Или еще один пример: бросили клич по селу и буквально за два дня собрали продукты, овощи, соленья-варьеня для отправки нашим ребятам в зону СВО.

— Расскажите о своих трудовых наградах и самой ценной из них.

— Имею знак отличия «За заслуги перед Добринским районом», мое фото помещалось на районной и областной Досках почета с занесением в книгу «Трудовая слава Липецкой области», есть много грамот различного уровня. Но, честно признаюсь, я к ним отношусь довольно спокойно. Главное для меня — оценка, которую дают односельчане моей работе.

— Были в жизни моменты, которые хотелось бы изменить?

— Безупречным никто не бывает. Но на ошибках учимся. Главное — делать все от души с благими намерениями. Даже если что-то не получится, совесть будет чиста.

— Любимое время года.

— Лето. Люблю жару, яркие краски, солнечную погоду, время, когда все цветет и плодоносит.

— Как любите отдыхать?

— Все свободное время и выходные стараюсь проводить в храме. Это моя духовная отдушина, там я отдыхаю душой и набираюсь сил.

— Был ли отпуск, который удалось догулять до конца?

— Нет, ни одного. Правда, последние 14 лет, когда стала ходить крестным ходом в Задонске, беру на пять дней отпуск. Мне этого достаточно.

— Какие планы? Что хотелось бы еще претворить в жизнь?

— Обновить памятник Василию Ивановичу Чапаеву в центре села, провести реконструкцию высоковольтной линии электропередач, чтобы среднематренцы навсегда забыли про перебои с электричеством, которые время от времени случаются из-за непогоды.

— Сколько у Вас общественных нагрузок помимо основной работы?

— Председатель женсовета и секретарь партийной организации единороссов. Веду сайт в соцсетях, куда ежедневно добавляю новости, сама делаю фотографии.

В советское время возглавляла колхозную комсомольскую организацию, была членом товарищеского суда, административной комиссии, совмещала основную должность с председательством в Совете народных депутатов…

— Совет, который хотели бы дать молодым коллегам.

— Если что-то задумали, обязательно доводить начатое до конца, даже если будет очень тяжело. Тем более если дали обещание людям. Только так зарабатывается авторитет.

— Среднематренское сельское поселение вполне можно назвать многонациональным, где дружно живут представители семи народностей. Как Вам удается делать так, что здесь все они чувствуют себя дома?

— Все просто: мы всех — и местных, и приезжих считаем своими. Еще со времен Глазьева было заведено так: вновь прибывшим к нам семьям помогали обжиться всем миром: колхоз обеспечивал их бесплатно мясом, крупами, давал животных на откорм. Люди тоже помогали чем могли.

— Приближаются новогодние праздники. Как будете отмечать?

— Постараемся, чтобы никто не чувствовал себя в эти дни одиноким. Поздравим детишек, чьи папы находятся в зоне СВО, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестим одиноких пожилых односельчан, сходим в гости с подарком к инвалиду детства Максиму Злобину, который всегда нас с радостью встречает.

Опрос

ЕЁ ЭНЕРГИИ ХВАТАЕТ НА ВСЁ

Мы попросили людей, хорошо знающих Нину Александровну Гущину, высказать свое мнение об этом человеке.

Наталья ЖАВОРОНКОВА, глава Верхнематренского сельского поселения:

— Нина Александровна — одна из тех, на кого можно равняться в работе. Активная, энергичная, всегда добивающаяся задуманного. Среди коллег-глав ее авторитет непререкаем.

Когда я начинала работать в нынешней должности, по-соседски часто обращалась к Нине Александровне за помощью или советом и всегда их получала.

Виктор ГЛАЗЬЕВ, житель с. Средняя Матренка:

— Нину Александровну Гущину помню еще школьницей. Когда она училась в десятом классе, я преподавал у них начальную военную подготовку. Характер этой девушки был виден уже тогда. Сидела на первой парте, была внимательной и исполнительной ученицей, лидером среди одноклассников.

Позже работала в колхозе имени Чапаева бухгалтером. Здесь тоже показала себя с лучшей стороны. Никогда не считалась с личным временем ради общего дела.

Вполне заслуженно заняла пост сельского главы. Ее поддерживали и односельчане, и председатель колхоза Александр Ефимович Глазьев. Нина Александровна быстро набралась опыта. Ее отличительная черта — успевать везде и всюду, быть в курсе всех дел. Если у кого-то в селе что-то случается, первый звонок — ей.

Наша глава — человек беспокойный и неравнодушный. Недавно в непогоду в селе отключилось электричество, так она вместе с электриками ездила в поисках порыва на линии.

Я могу сравнить, как выглядело наше село сорок лет назад и сейчас. Асфальтированные дороги, тротуары, детские площадки… Все это — заслуга Нины Александровны.

Клавдия ГАВРИЛОВА, начальник организационного отдела Совета депутатов Добринского района:

— По роду своей служебной деятельности часто общаюсь с главами сельских поселений. Нина Александровна Гущина не только активная, доброжелательная, но и очень ответственная. Ей не нужно о чем-то напоминать второй раз. Исполнительность — еще одна положительная черта этой женщины. Знаю, что односельчане тоже уважают свою главу, прежде всего, за ее отзывчивость, желание помочь всем и каждому.

Вячеслав ИСКОРНЕВ, добринский журналист и краевед:

— Нина Александровна — настоящий патриот своей малой родины. Она много сделала и делает для ее процветания. По инициативе Н.А. Гущиной вышли в свет две книги о Средней Матренке, в издании которых я принимал непосредственное участие. В одной из них есть такая эпиграмма, посвященная Нине Александровне:

Способен сдвинуть с места цепи гор

Известный всем в районе Ваш напор.

Сказал бы Маяковский: «Саду цвесть,

Когда такой глава в Матренке Средней есть».