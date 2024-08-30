Гуманитарную помощь для курян и белгородцев на пункт сбора принесла Елена Ивановна Яблонских — заведующая магазином ООО «Поселковый кооператор» и учащаяся лицея Альбина Семёнова.

Жителям двух наших российских областей — Курской и Белгородской, пострадавшим от нападения украинских нацистов, помогает вся Россия. Добринцы тоже не остались в стороне.

Трудовые коллективы, индивидуальные предприниматели, школьники, пенсионеры, члены общественных организаций участвуют в акциях по сбору гуманитарной помощи тем, кто вынужден был покинуть места своего постоянного проживания.

Пункты сбора организованы повсеместно. Один из них расположился в лицее №1 п. Добринка.

Родители, учителя, воспитанники и работники школы, детского сада при лицее принесли самые разные необходимые в быту вещи: моющие средства, продукты питания канцтовары, средства личной гигиены. Подумали и о самых маленьких. В отдельно отведенном месте разместили тару с детским питанием, памперсами. Даже сладости для ребятишек припасли.

Узнав о том, что в учебном заведении открыт пункт сбора гуманитарной помощи для курян и белгородцев, сюда поспешил предприниматель Алыев Аяз Фарман Оглы (он держит в Добринке магазин «Московская ярмарка»). 40 пар детской обуви разных размеров и фасонов доставил он в пункт.

Еще одно место, куда на днях стекалась масса людей, причем разных возрастных групп, — это Добринская средняя школа №2. Организаторы акции благодарны своим помощникам — родителям группы дошкольного образования, шестых, девятых, одиннадцатого и 8-а классов. При активном участии взрослых принимаемые товары аккуратно комплектовались в соответствии с их назначением.

На постоянной основе работает и пункт приема гуманитарной помощи, открытый в службе социальной защиты населения в Добринке. Для этих целей отведено просторное помещение с установленными стеллажами.

Постепенно полки заполняются товарами: одежда и обувь (новая или в хорошем состоянии), средства гигиены, продукты питания с длительным сроком хранения, постельные принадлежности — вот далеко неполный перечень того, что доставляют добринцы в пункт сбора и в чем очень нуждаются сейчас наши соотечественники, вынужденные покинуть свои жилища из-за ведения боевых действий на территориях их постоянного проживания.

Надо отметить, что пункты приема помощи сейчас развернуты во всех сельских поселениях нашего района.

Оказавшись в столь непростой жизненной ситуации, все мы еще раз вспомнили: чужой беды не бывает. Вместе мы — сила. А значит мы непобедимы.