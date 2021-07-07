Отгремели выпускные вечера. Позади переживания о платьях и костюмах, причёсках и макияже, теперь кажущиеся такими мелкими, ведь впереди ребят ждёт ещё более волнительная пора: ожидание, прошёл по баллам или нет в выбранный вуз, да ещё в том городе, где более всего хотелось бы учиться…

И, как всегда, многие вчерашние школьники избрали для себя жизненной дорогой медицину. Кто-то из девчонок станет учиться на медсестричек, другие решили штурмовать медвузы, чтобы в дальнейшем дарить здоровье людям. Этот и минувший ковидные годы всем нам ещё больше позволили стократно убедиться, насколько важна профессия доктора для каждого из живущих на Земле.

Мы поговорили лишь с некоторыми из будущих врачей. С нами согласились встретиться Кристина Черноус, Полина Тюмнева, окончившие лицей, и Ольга Овчинникова с Евгенией Пешковой из школы №2.

Девушки в один голос признались, что мечтают стать врачами с раннего детства. Уж, действительно, едва ли в нашей жизни есть ещё такая профессия, с какой ребятишки, как и с учительской, прекрасно знакомы с младенчества. Только одни потом боятся до самого взросления посещать кабинеты докторов, другие же, наоборот, увидев белый халат, решают, что у них на работе будет такой же…

— Я совсем точно определилась в 9-м классе, когда для сдачи экзаменов выбрала биологию и химию, — рассказывает золотая медалистка Евгения. — В 10-м и 11-м тем более усиленно стала готовиться для поступления в мединститут.

Евгения Пешкова по праву гордится своей заслуженной золотой медалью. Говорит, что с таким же прилежанием станет учиться на доктора.

Тут надо сказать, что девушке особенно повезло: учиться по профилирующим предметам ей можно было и дома, ведь мама Елена Дмитриевна Лазутина — учитель химии и биологии. Днём и ночью штудировала Женя эти предметы. И в итоге — 95 баллов по химии на ЕГЭ! А до того она неоднократно становилась победителем олимпиад по этому предмету и призёром по биологии.

— Из всех направлений медицины я выбрала стоматологию, — говорит Евгения Пешкова. — Считаю зубы одним из больных мест у людей. От их состояния зависит в целом здоровье человека. Особенно в раннем возрасте родители должны вовремя лечить зубы своих детей.

А пока мама и папа самой выпускницы поддерживают дочку во всём. И она с уверенностью надеется на их помощь и моральную, и, конечно, материальную.

— Знаю, что непростую дорогу выбрала Женя, — признаётся Елена Дмитриевна, — и учиться в медицинском нелегко, и работать потом тоже не проще. Только это её выбор, а я всегда на стороне своих трёх дочерей, в том числе младшей Евгении.

Ольга Овчинникова из школы №2 п. Добринка давно знала, что станет доктором.

— Меня на поступление в медицинский подтолкнул случай, — вспоминает Ольга Овчинникова. — Так сложилось в моей жизни, что часто приходится общаться с врачами. Однажды в больнице я увидела маленькую девочку-сироту, жившую в детском доме. К нам в отделение её перевели из Москвы после операции на сердце. Тогда впервые я увидела сердце, бьющееся непосредственно под кожей груди. И мне захотелось стать таким врачом, о котором его пациенты вспоминали б только с благодарностью, чтобы и мои родители могли гордиться мною. Для меня очень важно оказать помощь нуждающимся в ней. Документы подаю на лечебный факультет. Хочу потом быть кардиологом либо зндокринологом.

По словам Ольги, она старалась углубить свои знания по профилирующим предметам всеми возможными способами. Например, занималась в школе для одарённых детей «Стратегия», участвовала в олимпиаде «Юный медик»…

Также наш район по праву её именем может гордиться ещё и потому, что выпускница в 2020-м в Подмосковье представляла Липецкую область в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена», где тоже участвовала в направлении, близком для неё, — «Будь здоров!».

Полина Тюмнева уверена, что все болезни у людей от нервов, поэтому мечтает стать неврологом.

— У нас в семье уже давно стало традицией — быть медиком, и иного выбора у меня нет, — смеётся Полина Тюмнева. — Да я ни о чём другом и не думала. Часто ходила на работу к маме Ларисе Александровне. С сестрой-близнецом Татьяной они несколько десятков лет отработали медсестрами в Добринской больнице, ещё одна их сестра, Людмила, трудится медиком вместе с дочерью в Липецке. Троюродная моя сестра Лариса там же работает медсестрой. Сын тёти Тани Кирилл — сейчас терапевт в Подмосковье, собирается выучиться на кардиохирурга. Он несколько лет назад окончил школу №2 п. Добринка.

У Полины Тюмневой большая династия медиков. Мама Лариса (справа) и тётя Татьяна несколько десятилетий отработали медсестрами в Добринской больнице.

Вот такая огромная династия медиков у Полины! Сама Поля в 10-м и 11-м классах много времени уделяла учёбе, особенно химии и биологии. Даже имеет сертификат призёра из образовательного центра «Сириус», что в Сочи.

— Хочу в будущем стать неврологом, — уверенно говорит Полина, — потому что все болезни у людей — от нервов.

Кристина Черноус знает, что учёба будет непростой, но девушка к этому готова.

— Доктор постоянно обязан заниматься самообразованием, — со знанием дела объясняет Кристина Черноус. — А мы должны до того, как стать врачами, тоже хорошо учиться в вузе, ведь эта работа потребует от нас больших познаний и огромной ответственности. Мы к этому готовы. Ещё люди в белых халатах терпеливые и стрессоустойчивые. Считаю свою будущую профессию самой главной на Земле. Люди без многого смогут прожить, а вот без здоровья — никак. Я буду подавать документы на лечебный факультет.

Образцом в медицине девушка для себя считает выдающегося профессора Николая Ивановича Пирогова. Недаром ему посвящены и художественные произведения, например, рассказ А.И. Куприна «Чудесный доктор» (так Пирогова называли современники). Его биография является примером беззаветного служения медицине. Николай Иванович был очень добрым и благородным человеком, всегда приходил на помощь нуждающимся. Надеемся, что и наши землячки будут иметь большое и доброе сердце.

Кристина в подтверждение своих слов о самообразовании поведала, что вместе с одноклассницей Полиной она в 10-х и 11-х классах принимала участие в олимпиадах «Будущее фармации» и «Юный медик», проводившихся медвузом г. Воронежа, училась на естественно-научных сменах в школе для одарённых детей «Стратегия» (г. Липецк).

Кстати, все девушки получили целевое направление в медуниверситет имени Н.Н. Бурденко города Воронежа. Запасутся огромным терпением их родители, пройдёт всего несколько лет, и мы станем лечиться у Кристины Эдуардовны, Полины Сергеевны, Ольги Олеговны и Евгении Александровны. Пожелаем девчонкам стать и прекрасными докторами, и хорошими людьми, чтобы пациенты о них говорили: «Врач от Бога!».

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива героинь материала.