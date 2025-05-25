Не сахаром единым

Сегодня наша беседа с врачом-эндокринологом Светланой РАССКАЗОВОЙ. Специалист объясняет, в чём кроется причина многих болезней, и утверждает, что не всегда лишь от сладкого возникает сахарный диабет 2-го типа.

— Светлана Ваграмовна, что лечит эндокринолог и какие органы относятся к эндокринной системе?

— Мы лечим сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, надпочечников, гипоталамо-гипофизарной системы и т.д. Эндокринная система на самом деле очень сложная, ведь в нашем организме абсолютно всё взаимосвязано. Эндокринные железы вырабатывают гормоны и поддерживают различные процессы, необходимые для нормального функционирования органов и тканей. Вырабатываемые гормоны поступают в кровь и далее направляются к тем внутренним органам, которые имеют к ним чувствительность. Например, к гормонам щитовидной железы чувствительно сердце. Если есть избыток такого гормона, так называемый тиреотоксикоз, то возникает тахикардия и нарушается сердечный ритм, а если гормона не хватает (гипотиреоз), то пульс замедляется, значит, у этого пациента развивается брадикардия. Так что на самом деле в организме нет ничего лишнего или изолированного. Всё связано.

— Скажите, какие эндокринные заболевания являются самыми частыми среди добринцев?

— Это сахарный диабет 2-го типа, узловой зоб и гипотиреоз, т.е. сниженная функция щитовидной железы. Одной из возможных причин увеличения числа пациентов с данными заболеваниями может быть ковид, однако причин на самом деле достаточно много, чтобы выделить что-то одно.

— Кто чаще всего оказывается в группе риска по сахарному диабету 2-го типа?

— Люди с избыточной массой тела, с вредными привычками (сигареты, алкоголь, переедание), с недостаточной физической активностью, поскольку гиподинамия является большой проблемой в современном мире в связи с сидячей работой; женщины с гестационным сахарным диабетом. С одной стороны, в нашем быту вроде многое автоматизировано и это облегчает жизнь, а с другой — люди стали меньше двигаться, что приводит к развитию многих болезней

— И какие же меры жителям Добринского района (как и всем на свете) предпринять в таком случае?

— Увеличить физическую активность и исключить из своего рациона вредные для здоровья продукты (например, колбасы, сосиски, жареный картофель, бургеры, чипсы, сухарики и т.д.), заменив их на большее количество овощей и фруктов.

— Люди живут-живут и частенько не знают о своих эндокринных болезнях. Есть ли какие-то «звоночки»?

— Конечно. Это, например, сухость во рту, сильная жажда, частое мочеиспускание, зуд кожных покровов, долго не заживающие раны, быстрая утомляемость, сильная слабость, постоянная сонливость, отеки.

— Нужно ли соблюдать режим дня, «правильно» спать?

— Это на самом деле очень важно. В идеале для сна необходимо иметь отдельную комнату: тёмную, с плотно зашторенными окнами, без телевизора. Приведу достаточно простые правила подготовки ко сну: последний приём пищи — за 3-4 часа до сна, отказ от гаджетов и фильмов — за час до сна, чтобы быстрее и качественно заснуть, сам сон продолжительностью 7-8 часов. Прогулка на свежем воздухе перед сном является также прекрасным вариантом, чтобы подготовить себя к быстрому засыпанию.

— Хроническая усталость чем может быть вызвана?

— Мы на самом деле не умеем отдыхать, испытываем постоянный стресс, получаем информационную перегруженность из телевизора и гаджетов, нерационально и неправильно питаемся, например, некоторые питаются только после работы — 1 раз за день. Ещё усталость может быть от низкой физической активности в течение дня. Да, возникает такой парадокс. Нельзя себя жалеть и постоянно лежать на диване, считая это лучшим отдыхом. Наш организм нуждается в движении, так как благодаря этому усиливается кровообращение во внутренних органах и тканях, и человек начинает себя чувствовать бодрее. Самый распространённый, полезный и простой способ — это ходьба, и по возможности — в быстром темпе. Также в Добринке есть бассейн, так что все желающие и те, кому необходимо плавать по показаниям, пожалуйста, плавайте. Одного часа достаточно, чтобы улучшилось как настроение, так и самочувствие. Ещё одна из причин усталости может быть связана с дефицитом йода в рационе, что приводит к появлению и росту узлов щитовидной железы. Именно поэтому врачи рекомендуют употреблять йодированную соль.

— Правда ли, что диабет второго типа появляется из-за употребления большого количества сладкого?

— Нет, это не главная причина, но постоянно есть сладкое всё равно нельзя, так как происходит истощение поджелудочной железы. Из сладостей полезнее, условно говоря, горький шоколад, с содержанием какао не менее 75%, то есть с малым содержанием сахара. Только сейчас хорошего шоколада, к сожалению, не найти. Производители, как правило, добавляют во все продукты пальмовое масло, не объявляя об этом покупателям, и увеличивают содержание сахара для усиления вкуса.

— Сами Вы, доктор, каким образом стараетесь избежать те болезни, что лечите у пациентов?

— Занимаюсь их профилактикой. Люблю разные виды спорта. Но самое любимое — это прогулки в быстром темпе.

Вопросы задавала Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

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