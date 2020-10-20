Общество

Не стало Николая Вадимовича Васечко

4 часа назад
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После тяжелой болезни ушел из жизни врач ультразвуковой диагностики Добринской центральной районной больницы Николай Вадимович Васечко. Последние дни он находился на лечении в Липецкой областной клинической инфекционной больнице.

Пациенты и коллеги запомнят Николая Вадимовича, как грамотного специалиста, доброго, отзывчивого доктора. Долгое время он работал хирургом, спас не одну жизнь. Увы, его жизнь оборвалась слишком рано…

Николаю Вадимовичу было всего 59 лет. Невосполнимая потеря для добринской медицины.

Газета скорбит вместе со всеми, кто знал Николая Вадимовича, и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

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