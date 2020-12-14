Не стало Юрия Неворова

На 69-м году жизни скончался Юрий Александрович Неворов, директор добринского подразделения Юго-Восточного филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр».

Его судьба тесно связана с Добринским районом. Попал сюда после окончания института. Работал инженером, а после два с лишним десятка лет руководителем предприятия, которое в народе до сих пор называют ДРСУ.

Он всей душой любил свою работу, переживал за дорожное хозяйство района. Подчиненные уважали Юрия Александровича, отмечая его деловые и человеческие качества.

А еще он был хорошим другом газеты. Неоднократно признавался, что, мол, не прочь попробовать себя в роли фотокорреспондента. Всегда охотно делился новостями, помогал журналистам, объясняя специфику работы дорожников.

Коллектив редакции газеты «Добринские вести» выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного. Царствие небесное.