Не только считает, но и горит

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 218 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 224 обращения.

Пожарные подразделения выезжали 6 раз. В Добринке, на улице Титова, загорелся дом, огнем уничтожена конструкция кровли, а также внутренняя отделка на площади 120 квадратов. Также спасатели реагировали на срабатывание пожарной сигнализации в детском саду п. Петровский, короткое замыкание электрического счетчика без его последующего возгорания, тушили мусор.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 95 сообщений, произошло два ДТП, без пострадавших. Скорая медицинская помощь обслужила 123 вызова, газовая служба для устранения неполадок выезжала 10 раз, утечек газа не зафиксировано. Двенадцать сообщений в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов устраняли в п. Добринка, ст. Плавица, д. Георгиевка, д. Большая Плавица, с. Дурово, ст. Хворостянка.