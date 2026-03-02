Не только свет, но и тепло

«Серебряные» волонтеры из села Дурово вот уже два года делают блиндажные свечи для военных, находящихся в зоне СВО. Трудом супругов Марии и Михаила Горькаевых, а также Татьяны Васильковой создаются, на первый взгляд, примитивные, но на деле такие нужные и важные изделия для фронта.

Свечная мастерская работает под крышей местного ДК. Мини-производство абсолютно не мешает культурной жизни. Для этого требуется немного: стол, пустые жестяные банки, листы картона, ножницы, электрическая плитка и старый чайник с широким носиком. Весь процесс изготовления свечей хоть и технологически прост, но достаточно трудоёмок. Сначала необходимо нарезать картон, соединить бумажные прямоугольники крест-накрест и плотно упаковать в жестяные банки. Затем плавится измельчённый парафин, который медленно заливается в банки, в пустоты между картоном. Он обязательно должен хорошо пропитаться, тогда пламя получается равномерным и не чадящим.

После заливки парафина необходимо подождать пару часов, пока он затвердеет, и долить его повторно, чтобы в банке не было пустот. Весь производственный процесс отлажен до автоматизма. Татьяна Василькова режет гофрокартон по шаблону и складывает заготовки в крестообразные формы, Михаил Горькаев занимается измельчением парафина, его супруга растапливает его и заливает в банки. Готовые свечи совместно обклеивают заготовленными прямоугольными листами с надписью «За победу». Идея с необычными этикетками принадлежит начальнику местного теротдела Любови Ждановой. Она же взяла на себя логистику, доставляя коробки с готовыми свечами в областной центр, откуда они отправляются в зону СВО. Один день работы мини-цеха выдает «на-гора» от пятидесяти до ста готовых свечей.

Мария Горькаева работала в Дурово фельдшером в медпункте, два года назад вышла на пенсию. И тут же нашла себе занятие по душе.

— Я хотела помочь ребятам на передовой, время такое, что нужно было действовать быстро. Узнала, что на СВО требуются окопные свечи и решила этому обучиться, потому что это достаточно легко и быстро. Окопная свеча — такая вещь, с помощью которой можно и согреться самому, и разогреть еду, и подогреть воду, чтобы можно было попить её тёплой. Ну и морально это тоже хорошая поддержка для бойцов, ведь каждая свеча делается конкретным человеком, который думает о ребятах, хочет их поддержать и согреть, — сказала женщина.

Её супруг Михаил поддержал начинание своей второй половины, влившись в небольшой коллектив. В день визита в Дурово мужчина вынужденно, по болезни, отсутствовал на рабочем месте. Так что все литейные хлопоты временно легли на плечи двух женщин. Кому, как не им, знать про специальную военную операцию. Именно там геройски погиб родной племянник М. Горькаевой, любимый крестник Максим. Ее напарница по свечному делу Татьяна Василькова тоже познала горечь потери близкого человека в ходе СВО, племянника Алексея.

— Каждый из нас понимает, что делает нужное дело, — поясняет Т. Василькова, — пусть наши свечи принесут пользу нашим бойцам в суровых условиях. Через их тепло и свет мы дарим им тепло наших сердец. Блиндажные свечи незаменимы в полевых условиях. Они пригодятся и для обогрева, и для приготовления пищи.

Поставка комплектующих для блиндажных свечей — бесперебойная. Парафин, к примеру, дуровские умельцы приобретают большими партиями через одну из волонтерских групп Липецка. Средства на покупку воскоподобной смеси жертвуют дуровцы. С пустыми жестяными банками проблем не возникает, чистую использованную тару приносят односельчане, гофротара в наше время тоже не является дефицитом.

Обе собеседницы, М. Горькаева и Т. Василькова, подчеркнули, что окопные свечи по-настоящему объединяют людей. Их несложно научиться делать, но для массового производства нужны материалы, тут и пригодилась поддержка односельчан. А для участников СВО эти свечи будут всегда востребованы, ведь в окопе это и лампочка, и плитка, и маленькая печка.

Эдуард ДЕМИХОВ.

Фото Любови Ждановой.