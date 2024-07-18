На прошлой неделе в Богородицком сельском поселении произошел трагический случай на водоеме — во время купания утонул 17-летний юноша.

С 1 июня на водоемах региона утонули 19 человек, причем пятеро из них дети.

По этому поводу в администрации Добринского района состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством руководителя муниципалитета Александра Пасынкова. В нем приняли участие главы сельских поселений, представители сферы образования, сотрудники пожарных частей.

О ситуации на водных объектах региона рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по Липецкой области Аркадий Плющ. Он обратил внимание, что все погибшие на водоемах купались в необорудованных для этого местах. А вот среди взрослых основная причина несчастных случаев — это распитие спиртных напитков и также купание на диких пляжах.

Начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского района Сергей Долматов доложил собравшимся, что в рамках подготовки к текущему купальному сезону главами поселений с ОКУ «УГПСС Липецкой области» были заключены 9 договоров на обследование акватории мест массового отдыха людей, поданы соответствующие декларации о регистрации мест отдыха у воды. Официально было определено 7 мест для купания на водоемах, список которых был размещен в сети интернет и СМИ. Постановлением администрации района был утвержден перечень водных объектов, где купание запрещено (всего было выставлено 44 подобных аншлага). В муниципалитете функционируют 3 общественно-спасательных поста в Добринском, Березнеговатском и Богородицкоми сельских поселениях с обученными матросами-спасателями. Было отмечено, что районной административной комиссией с начала купального сезона проводятся рейды по местам массового отдыха людей у воды, где купание запрещено. Уже было составлено 5 протоколов об административных правонарушениях по ч1. ст.8.1 КоАП Липецкой области.

Об обучении детей плаванию в школах рассказал представитель отдела образования Евгений Лутовинов, а глава Богородицкого сельского поселения Александр Овчинников — о мерах, которые были приняты сельской администрацией при подготовке к купальному сезону.

— Призываю глав сельских поселений, — подвел итоги заседания комиссии Александр Пасынков, — активизировать работу с жителями своих территорий по информированию о местах, где запрещено купаться. Педагогам и родителям необходимо провести беседы с детьми и разъяснить им правила поведения на воде.

В ту же пятницу главный специалист-эксперт районной административной комиссии Мария Полянская совместно с участковыми уполномоченными полиции Максимом Сошкиным и Николаем Михайловым выехали в очередной рейд по диким пляжам, где запрещено купание.

На Второй плотине, недалеко от Добринки, проверяющие застали купающихся детей, правда, под присмотром родителей.

Из беседы с мамой стало понятно: женщина не в курсе, что в этом месте купаться запрещено.

На первый раз ей выписали протокол, по которому грозит пока предупреждение. В случае повторного нарушения — штраф от 500 до 1000 рублей.

Рейдовая группа побывала на Салопановском пруду и посетила дикий пляж на реке Плавутке. По словам полицейских, здесь в выходные отдыхают десятки людей. Но в момент визита в эти места не было ни одного человека.

Работа по выявлению нарушителей, которые купаются в запрещенных местах, будет продолжена вплоть до окончания купального сезона.