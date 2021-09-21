Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения стартовала в Липецкой области. В течение нескольких дней автоинспекторы будут проводить рейды, профилактические акции, направленные на снижение аварийности на дорогах области. В центре особого внимания – дети. Совместно с управлением образования сотрудники региональной Госавтоинспекции организуют ряд профилактических мероприятий, направленных на снижение ДТП с их участием и снижение тяжести последствий.

«Это очень своевременная акция. Мы, безусловно, поддерживаем ее, так как ничего не может быть важнее сохранения жизни наших граждан», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Акция, посвященная безопасности дорожного движения, пройдет и в дистанционном формате, – трансляция будет осуществляться сообществом «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщают в пресс-службе МВД России, там можно будет посмотреть видеолекцию «Детям о ДТП. Алгоритм действий ребенка, если он стал свидетелем ДТП. Оказание первой помощи при ДТП». Организаторы Недели безопасности дорожного движения расскажут детям о том, что такое дорожно-транспортное происшествие, о видах ДТП, а также дадут алгоритм, как необходимо действовать, если стал свидетелем ДТП, разъяснят приемы оказания первой помощи, которую дети смогут оказать самостоятельно.

В настоящее время Госавтоинспекция совместно с всероссийским изданием «Добрая Дорога Детства» в рамках Недели уже запустили два интернет-челленджа #ВезуРебенкаПравильно и #ВозьмиРебенкаЗаРуку. Присоединиться к ним можно, записав короткий видеоролик по тематике челленджей и разместив его на своей странице с указанием соответствующего хештега. В завершение Недели безопасности дорожного движения будут определены 3 видеоролика-победителя по каждому из челленджей.

Кроме того, стартует еще один челлендж #ВижуГоворюСпасибо, направленный на установление взаимовежливого отношения пешеходов и водителей. Узнать подробности мероприятий и присоединиться к ним можно в сообществе «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте».