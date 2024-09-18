Неделя финансовой грамотности стартовала в Липецкой области 16 сентября и продлится до 27 числа. В текущей осенней сессии основной акцент сделан на защите населения от киберугроз. Запланировано множество очных мероприятий для различных возрастных групп. Среди них игры с молодежью, мастер-классы, открытые лектории, интенсивы для педагогов, а также вебинары с экспертами Ассоциации развития финансовой грамотности и Национального института финансовой грамотности. Жители региона смогут узнать все самое актуальное и важное о финансовых услугах и правах потребителей, современных сервисах и защите от мошенников.

Организатор Недели – Региональный центр финансовой грамотности при Липецком институте развития образования. Экспертами выступят специалисты липецкого отделения Банка России, представители органов власти, бизнеса, общественных организаций, центров социальной защиты населения, сотрудники налоговой службы, Социального фонда, преподаватели образовательных организаций. Программа подобрана с учетом возрастных особенностей участников и их интересов. Познакомиться с ней можно здесь. Справки по телефону: (84742) 32-94-72.

«Эксперты помогут освежить и расширить финансовые знания. Это направление сейчас актуально для всех возрастных категорий, поскольку и дети учатся распоряжаться карманными деньгами, и люди старшего поколения активно пользуются банковскими услугами. При этом сервисов и услуг, связанных с денежным оборотом, становится с каждым годом все больше», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.