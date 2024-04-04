Все жители Липецкой области, в том числе дети и молодежь, могут стать участниками Недели финансовой грамотности. Она состоится 8-12 апреля в рамках Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Для разных целевых аудиторий организаторы проведут более 250 мероприятий. Это онлайн-занятия, вебинары, лекции, игры, мастер-классы, квесты, встречи с экспертами, тренинги. Планируется, что их участниками станут более 10 тысяч липчан. Кроме того, в рамках Недели финансовой грамотности в Добринском районе пройдет этап Сельского фестиваля «Экспедиция финансовой грамотности».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.