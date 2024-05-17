Неделя предпринимательства стартовала в Липецкой области 15 мая. Она посвящена Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, и включает пять крупных мероприятий для представителей малого и среднего бизнеса региона. Первым из них стала спортивная бизнес-конференция «Арена возможностей», которая собрала на одной площадке ведущих экспертов спортивной индустрии из нашего региона и соседней Воронежской области.

Участники поделились собственными формулами успеха – как удалось достичь вершины Олимпа в спортивном бизнесе, в том числе с помощью господдержки. Липчанин Сергей Гуляев стал основателем сети спортивных клубов и франшизы «Твоё самбо». Развивает проект «Самбо – воспитание спортом». Его уникальность в том, что с детьми на татами занимаются родители – самозанятые тренеры. Создана и апробирована система подготовки таких тренеров. Теперь задача масштабировать проект на все регионы страны и сделать самбо национальным видом спорта, чтобы им занимались в каждой школе России. Инструктор по адаптивной физической культуре из Воронежа Ольга Крюкова рассказала о перспективном направлении спортивной медицины – кинезиологии в качестве гимнастики для мозга.

«Спортивные предприниматели, тренеры, менеджеры, руководители спортивных ассоциаций и федераций смогли не только обменяться опытом, но и открыть для себя новые возможности. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также в рамках Недели предпринимательства запланировано проведение «Стартап-тура» — масштабного проекта Фонда «Сколково» по поиску перспективных инновационных разработок, форум для предпринимателей и наставников с экспертами Клуба менторов, семинар «Льготное финансирование малого и среднего бизнеса: займы и гарантии». 23 мая состоится итоговое праздничное мероприятие — форум «Время наших» с концертом и награждением лидеров малого и среднего бизнеса в ККЗ «Унион».

«Малый и средний бизнес становится все более мощной и влиятельной сферой в экономике, что хорошо влияет на формирование конкурентной среды. Также это способствует развитию предпринимательского потенциала и самореализации инициативных граждан», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.