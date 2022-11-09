Неделя профессионального роста «ProTech» состоится в Липецком государственном техническом университете 14-19 ноября. В эти дни здесь пройдет комплекс профориентационных и выставочных мероприятий, деловых встреч, участниками которых станут старшеклассники, учителя и директора школ, студенты и преподаватели вуза, деловые партнеры и работодатели.

«Системы общего, среднего профессионального и высшего образования всегда работали в тесной связке. На этот раз мы хотим объединить как можно больше заинтересованных людей на площадке нашего университета – от школьников до партнеров. Школьники погрузятся в студенческую жизнь, увидят образовательный процесс, внеурочную деятельность и перспективы трудоустройства. Старшекурсники смогут найти место стажировки или работы, не выходя из вуза. С коллегами – учителями, директорами и преподавателями – нам всегда есть о чем поговорить», – поделился планами ректор ЛГТУ Павел Сараев.

Университет приглашает школьников 17 и 18 ноября с 12:00 до 16:00 провести «День в университете». Участники акции посетят мастер-классы, ярмарку студенческих объединений, фестиваль самодеятельного художественного творчества «Осенние дебюты». Кроме того, 17 ноября, в Международный день студента, состоится открытие Доски почета студентов ЛГТУ и стартует ярмарка «ProTech». Она продлится два дня. За это время гости смогут ознакомиться с направлениями работы профкома обучающихся ЛГТУ, студенческого клуба «Гелиос», студенческого спортивного клуба «Зевс» и научными разработками молодых ученых ЛГТУ.

Студенты-старшекурсники примут участие в «Марафоне карьеры» – диалоговых сессиях с работодателями и тренингах от партнеров университета. Кульминацией марафона станет стендовая презентация, на которой работодатели продемонстрируют потенциальным сотрудникам перспективы работы в их организациях.

Деловая программа подготовлена для педагогов и директоров школ. Для классных руководителей пройдет семинар по психолого-педагогическим аспектам профориентации. А представители липецких школ, которые входят в Университетский комплекс ЛГТУ, смогут посетить бизнес-бранч с ректором Павлом Сараевым. Для преподавателей ЛГТУ неделя также завершится диалогом с ректором.

Неделя профессионального роста «ProTech» проводится при поддержке управления образования и науки Липецкой области и департамента образования города Липецка. Событие приурочено к празднованию Международного дня студента и Дня преподавателя высшей школы России.

«Подобные акции, на которых школьники могут примерить на себя роль студента конкретного вуза, а студенты – присмотреть место будущей работы, очень полезны. Липецкий технический университет проводит их на высоком уровне с приглашением реальных партнеров, заинтересованных в специалистах-выпускниках. Прекрасно, что участие в этой работе принимают и сами педагоги, понимающие, что их цель не просто научить, а дать востребованную профессию», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.