Неделя регионального авторского кино пройдет в Липецке со 2 по 8 июня

Фестиваль «Неделя кино Черноземья» пройдет в Липецке со 2 по 8 июня. В кинотеатре «Викисинема» запланированы кинопоказы авторов из регионов Центральной России. В программе – короткометражные художественные и документальные фильмы. Попасть на кинопоказ может любой желающий бесплатно.

Среди фильмов есть картины липчан: «Секрет Кости» Александра Гаврилова, «Реквием бабьего лета» Игоря Федорова. Также представлены документальные фильмы «5 сентября 1999» Олеси Кузьминой, «Виктор Сорокин — следуй за мечтой» Максима Трубникова. Фильмы отбирались в рамках конкурса, на который поступило 262 заявки со всей России. Ознакомиться с программой и получить бесплатные билеты можно на сайте неделякино.рф.

«Липецкое кино – такое словосочетание звучит все чаще. Жители региона уже многократно получали награды в сфере киноискусства. Хочется верить, что и дальше мы не раз услышим про успехи наших творческих земляков», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Примечательно, что определять победителя конкурсной программы будут зрители во время кинопоказов. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте и получить билет. Далее в личном кабинете появится возможность поставить оценки просмотренному фильму, но только при условии посещения кинопоказа. Такая система используется в России впервые.

Для жителей Липецкой области в рамках «Недели кино Черноземья» пройдут деловые и образовательные программы: 6 июня в кинотеатре «Викисинема» состоится презентация фильмов победителей «Липецкого питчинга кинопроектов 2024», 7 и 8 июня в «Городском молодежном центре» Липецка – лекции и панельные дискуссии с участием экспертов в области киноиндустрии. Будет доступна онлайн-трансляция.

«Неделя кино Черноземья» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Липецкой области, Союза кинематографистов России. Организаторы: ООО «Аура Продакшн» и АНО «Киностарт».