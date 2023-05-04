Традиционная Неделя славы, посвященная Дню Победы, стартует сегодня в Липецкой областной детской библиотеке. Она продлится до 10 мая, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

В эти дни все желающие смогут посетить фотовыставку «Война крупным планом», организованную в краеведческой гостиной, и познакомиться с работами военного фотокорреспондента, нашего земляка Ивана Нарциссова. Сегодня, 4 мая, школьников ждет краеведческий час «Учить так учить, спасать так спасать», посвященный подвигу елецкой учительницы Варвары Филипповны Ляшковой, рисковавшей собственной жизнью ради спасения раненых солдат. Ребята узнают и о героических поступках других учителей в годы Второй мировой войны – Януша Корчака, Марии Шарый, Ксении Ползиковой-Рубец.

5 мая состоится день информации «Страницы книг расскажут о войне». В его рамках пройдет книжная панорама «Слово о войне и мире» и литературно-патриотический час «Строка к строке о той войне», посвященный произведениям поэтов-фронтовиков. Завершится Неделя славы чтениями «Шаги великой Победы» в рамках XIII Международной акции «Читаем детям о войне». Школьники познакомятся со сборником рассказов Анатолия Митяева «Шестой – неполный», послушают один из них – «Ракетные снаряды», а затем обсудят произведение.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.