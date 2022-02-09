8 февраля под председательством заместителя главы администрации Липецкой области Константина Вострикова стоялось заседание рабочей группы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области.

Центральной темой заседания стала организация превентивных мероприятий, направленных на недопущение случаев обрушения кровель зданий в связи с обильным выпадением осадков. По этой теме выступил начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

Руководитель рассказал, что сейчас в регионе сохраняется риск обрушения и проседания крыш зданий и сооружений из-за скопления и неравномерного распределения значительных снежных масс, при этом на некоторых объектах может наблюдаться повышенный риск. С начала года в ряде регионов наблюдается печальная статистика по подобного рода происшествиям, есть пострадавшие.

«Не хотелось бы, чтобы этот антисписок пополнила и Липецкая область», — отметил Василий Сергеевич.