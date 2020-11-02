Недостающая плитка поступила на Соборную площадь в Липецк

В Липецке завершается благоустройство Соборной площади у областной администрации. Ранее там уже произвели ремонтные работы асфальтобетонного покрытия и заменили 500 метров бордюрного камня, также уложили часть плиточного покрытия – порядка 250 квадратных метров.

Но работы по дальнейшей укладке плитки затянулись из-за того, что завод-изготовитель не поставил материал вовремя – он приостанавливал свою работу.





Однако теперь недостающая плитка пришла в Липецк. Монтаж продолжится, как только позволят погодные условия. В планах и установка малых архитектурных форм на площади – скамеек и урн, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Обновление центральной площади будет комплексным. Помимо благоустройства здесь уже идёт капитальный ремонт фасадов домов. В планах на следующий год – продолжение преображения Соборной площади. На данный момент проект благоустройства территории находится в разработке.