Социальный фонд России повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им, на 7,5% 1 февраля. В Липецкой области индексация коснется больше 30 тысяч семей.

Максимальное повышение ждет те семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. Для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей. Родители, сохранившие часть материнского капитала, также вправе рассчитывать на индексацию. Если после всех распоряжений у семьи осталось, например, 375 тысяч рублей, именно эта сумма и будет увеличена в феврале на 7,5%. В результате семья сможет распорядиться более высокими средствами в размере 403 тысяч рублей.

Материнский капитал подлежит индексации раз в год на уровень фактической инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, она составит 7,5% к концу этого года. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631 тысяч рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка вырастет до 833,8 тысячи рублей. Информация о сумме неизрасходованного материнского капитала доступна родителям на портале госуслуг. Соответствующий сервис СФР позволяет всегда иметь под рукой актуальные данные о средствах, которые семья может использовать в рамках программы.

«Социальная поддержка семей с детьми – одно из важнейших направлений политики государства, способствующие созданию условий для улучшения демографической ситуации, укрепления института семьи и воспитания подрастающего поколения в благоприятной обстановке», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.