Церемония перезахоронения неизвестного солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, состоялась накануне в селе Урицкое Тербунского района. Ранее могила находилась в деревне Даниловка, но на сходе граждан было решено провести перезахоронение воина.

Его останки теперь будут покоиться в центре села, около памятника погибшим героям-землякам. Безымянный воин был захоронен со всеми воинскими почестями под звуки военного оркестра. Почтить память солдата, отдавшего жизнь за Родину в Великую Отечественную, пришли представители власти и общественных организаций, школьники и жители Тербунского района.

«Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.