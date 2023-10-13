Две уникальные операции проведены в Липецкой областной детской больнице в рамках очередного визита главного научного сотрудника НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко доктора медицинских наук, профессора Юрия Кушеля. Ранее подобные операции были доступны только в федеральных медицинских центрах.

У первого пациента была врожденная патология, которая могла спровоцировать задержку психо-моторного развития вплоть до инвалидности. При рождении малышу была проведена операция, частично устраняющая последствия данной патологии. Однако уже в этом году в Областной детской больнице при обследовании было выявлено редкое неврологическое заболевание, требующее серьезного оперативного лечения. Нейрохирурги выполнили сложнейшую операцию – декомпрессию краниовертебрального перехода. Операция прошла успешно, через пять суток ребенок выписан из больницы на амбулаторное долечивание.

У второго юного пациента врожденный порок развития центральной нервной системы. При рождении малышу сделали операцию. Ребенок рос и развивался без жалоб. Однако при плановом осмотре был обнаружен сколиоз первой степени, а при обследовании поясничного отдела позвоночника с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии выявили врожденный порок развития спинного мозга. Основываясь на полученных данных, врачи сделали операцию по микрохирургическому устранению фиксации спинного мозга, удалению костно-фиброзного тяжа. После хирургического вмешательства ребенка выписали через неделю на амбулаторное долечивание.

«Липецкие медучреждения постоянно повышают уровень своих компетенций и возможностей за счет улучшения материально-технической базы и постоянного обучения персонала новым методикам. Благодаря всему этому у нас есть высокопрофессиональные специалисты и оборудование, позволяющие проводить сложные операции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.