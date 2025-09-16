Нейропрофтестирование для участников ВНОТ: делегация Липецкой области делится инновациями на крупнейшем в России форуме

Всероссийская неделя охраны труда стартовала сегодня в Сочи. Форум юбилейный, проходит в десятый раз. Встречи на площадках крупнейшего форума объединяют представителей органов власти, деловых, экспертных кругов, отраслевых специалистов системы обеспечения безопасности труда на производстве. Липецкую делегацию возглавляет заместитель губернатора региона Ольга Белоглазова.

Работа с молодёжью, включение образовательной деятельности в экосистему службы занятости, карьерное сопровождение ветеранов СВО, членов их семей и цифровизация – основные тренды этого года в работе службы занятости Липецкой области. О том, как кадровый центр «Работа России» стал центром управления рынком труда региона, Ольга Белоглазова рассказала сегодня на заседании, посвящённом подготовке кадров для устойчивого роста экономики и достижению целей нацпроекта «Кадры».

– Липецкая область – регион возможностей. Чтобы этот девиз наполнился реальным содержанием, мы выстраиваем работу на опережение, – отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова.

Реализуется это в разных формах. Например, активная профориентация начинается с 8 класса, специалисты службы занятости работают с семьёй: проводят ярмарки учебных мест по выходным «Образование и карьера», заседания родительского клуба «Семейный ресурс». Созданный в Липецке Центр молодёжной карьеры позволяет школьникам более взвешенно подходить к выбору профессии.

Цифровая платформа «Забота. Кадры» помогает выпускникам ссузов и вузов ещё до выпуска из учебного заведения определиться с будущим местом работы. Результат 2024 года – 90 процентов выпускников были трудоустроены, большинство по специальности.

Проактивно идёт работа с семьями участников СВО: специалисты проводят опросы до момента возвращения бойца, готовят индивидуальные планы адаптации по возвращении. Проект «СВОи семьи» помогает найти решения в нестандартных ситуациях.

Одно из значимых решений этого года – включение Липецкого областного учебно-курсового комбината в структуру сферы социальной политики. Это повышает доступность профобучения на территории региона, помогает закрывать кадровую потребность работодателей за счет внутренних ресурсов, обеспечивая обучение по востребованным рабочим профессиям.

Кстати, оценить некоторые инновационные решения, которые используются специалистами службы занятости Липецкой области, смогут все участники ВНОТ. Речь идёт о нейропрофтестировании. Это диагностика, которая проверяет профессиональные способности с учётом активность мозга и сердца. Пройдя нейропрофтестирование на стенде кадрового центра «Работа России», респондент получит детальный отчёт с интерпретацией от профессионального профориентолога.

Завтра работа форума продолжится. Один из вопросов, по которому липчане поделятся опытом – противодействие нелегальной занятости.