Дизайнер из России под псевдонимом Кир Sol создает с помощью нейросети MidJourney образы городов России. Эти иллюстрации стали очень популярны, появилось множество восторженных публикаций в Интернете, их даже показывали по ТВ.

После череды работ с разными городами из России, автор добрался и до Липецка. Нейросеть изобразила его в очках, которые, видимо, отсылают нас к авиаторской теме. Рядом с ним кружит птица, похожая на сокола.

Ранее в одном из сообществ в соцсети Вконтакте город Липецк, нарисованный нейросетью, был представлен вот таким образом.

Ниже — некоторые образы других городов от Кир Sol.