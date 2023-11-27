Только одна женщина проживает в этой деревеньке Нижнематрёнского сельсовета

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

96 жителей было в Курлыковке в начале 50-х гг.,

82 курлыковца проживало в 1962-м г. (данные похозяйственной книги),

1 женщина населяет деревню сейчас…

ИЗ ШОКОЛАДНИЦ — В ТЕЛЯТНИЦЫ

Неместным людям найти Курлыковку в полях без «экскурсовода» в лице главы поселения Сергея Бирюкова было б проблематично, честно говоря. Тем более что дом единственной курлычанки — в глубине деревни, в больших зарослях. Не сразу и разглядеть можно, где стоит. Едешь-едешь по кустам, и вдруг выглядывает он, старенький, хоть и кирпичный, сросшийся с ещё более старым саманным. Хозяева из него когда-то перешли в новый, но ломать этот не стали.

Валентина Михайловна Пешкова (1946 г.р.) — последняя из могикан. Правда, о далёкой старине этой деревни женщина рассказать не может: приехала сюда из Москвы в 1988-м году, когда вышла замуж за местного жителя Василия Никитича Пешкова, но в 2003-м овдовела. В столице Валентина 35 лет трудилась на шоколадной фабрике «Рот-Фронт».

В.М. Пешкова в молодости на балконе своей квартиры в Москве.

— В колхозе здесь я 20 лет отработала на ферме, в основном телятницей. Мама, когда жива была, из Москвы приезжала в гости, только плакала, жалея меня. А вот моим детям и мне здесь очень нравятся места: простор, природа красивая, пруд.

Бывшая жительница Москвы, работавшая шоколадницей, не кривя душой признаётся, что полюбила деревню больше, чем столицу. И научилась тут доить коров.

Взрослые сын и дочка В.М. Пешковой проживают в столице и зовут маму к себе, но она пока отказывает им. Говорит, что там не хочется сидеть в «скворечниках».

— Как попало на улицу в городе не выйти. А здесь я — когда хочу. Такая замечательная земля у нас, необыкновенные урожаи. Некуда девать всё.

В этом доме , купленном в 1993-м г., В.М. Пешкова проживает одна. Глава поселения С.Н. Бирюков постоянно проведывает единственную жительницу Курлыковки, привозит воду, так как в колодце её нет.

(Хозяйка показала свой огород перед домом и урожай с него. Надо сказать, что с небольшого палисадничка и впрямь сбор хороший получился. Большие кабачки и тыквы, картошка, помидоры… Ещё по-прежнему в земле красовались кочаны капусты).

ПОВАДИЛСЯ КАБАН В ГОСТИ…

Из хозяйства женщина имеет двух собак. Одна маленькая, другая — старенькая. Валентина, хоть и хотела бы кур завести, но не может: лисы одолели. Ещё к её дому повадился ходить кабан.

— Я сначала не поняла, что или кто это, — рассказывает В.М. Пешкова, — когда однажды вышла на улицу, уже сумерки опускались. Вроде кто-то шевелится. Прислушалась — хрюкает. Стала хлебушек ему бросать — прибегает частенько.

По поводу кабана ничего собеседнице не сказала, чтоб не пугать: всё-таки одна на всём белом свете тут. Но сама я дальше вдоль деревни с заросшими и разваленными домами не пошла: боязливо.

Прямо перед домом Пешковой растёт берёза — развесистая, высокая. Видно, давно её тут прежние хозяева посадили. Под окном у Валентины — колодец, но воды в нём нет. Если почистить, может, и была б. Но кто это сделает? Приходится ждать, когда автолавка приедет и воды привезёт либо ещё кто. Часто глава водовозом работает. Зимой дорогу до её дома тоже прочищают от снега.

ДУБ! ТЫ ПОМНИШЬ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ?

Проехали с водителем к началу деревеньки — там увидели огромный дуб. Как сторож, исполин охраняет Курлыковку. Дерево наверняка помнит, кто его сажал, да и всех остальных жителей…

Этот дуб когда-то сажали на меже между первым и вторым домами. Гигант теперь стоит на самом краю Курлыковки и, как сторож, охраняет её.

Сейчас гигант стоит немного вдалеке от дома под номером один (в него в тёплый период приезжают жители из города: их родственники корнями отсюда были). У дома со старинной кладкой — чистота и порядок, всё окошено.

Дом №1 когда-то был вторым в Курлыковке. Прежних хозяев не стало, но в тёплое время приезжают сюда их потомки и ухаживают за территорией.

У первого дома всё окошено, разводят цветы.

Дом второй, похожий на первый своим обликом, очень удивил. На нем надпись: «Ведётся видеонаблюдение». А мы-то думали сюда нога человеческая не ступает! Оказывается, как сказали в сельсовете, воры заглядывали в него.

Дом №2 оснащён видеокамерой. Удивил! Как и в доме №1, постоянных жильцов в нем нет, хозяева наведываются сюда только летом.

Постучала в окна этих домишек, в принципе понимая, что нет никого: «дачники» уехали. Стали через сельсовет искать тех, кто отсюда родом или приходил в гости к кому-нибудь.

Лидия Васильевна Губина из Нижней Матрёнки — одна из них. Она как раз в детстве туда бегала к своей родственнице помогать.

Л.В. Губина много времени в детстве проводила в Курлыковке у своей тёти: «Там красиво было и зимой, и летом».

— У меня в Курлыковке, в самом почти начале, тётя жила — Анна Григорьевна Селиванова, 1912 года рождения. Домишко у неё старенький-старенький был. Детей не имела. Замуж она уже лет в 60 вышла. У мамы нас четверо, мы помогали бабе Анюте на огороде: она табак сажала и сдавала. Вообще-то, для нас же.

Лидия Васильевна помнит, что в её детстве и юности (это 70-е гг.) в Курлыковке около 20 домов стояло. Зимой они туда бегали кататься с высокой горки на ледянках. И потом все мои собеседники говорили о том же.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК — КУЗЬМИНКИ

Ольга Михайловна Павлова много лет проработала в сельсовете и, как оказалось, в детстве постоянно собственными ножками исхаживала Курлыковку от края и до края.

— Моя мама Ираида Семёновна Павлова была там почтальонкой, я ей помогала почту разносить. Тогда много газет и журналов выписывали, так что сумка её лёгкой не была.

Ольга Михайловна тоже вспомнила, что в Курлыковке домов около 20 было, стояли компактно, но семьи в них жили большие, причём со свекром и свекровью. А тот саманный старый дом, где теперь единственная жительница деревни проживает, строил безногий фронтовик Лазовой.

Поведала собеседница и про жителей теперешнего дома №1.

— Ранее дом не был первым, перед ним ещё стоял. А в этом жили Железновы. Их сын Лёшка старше меня был. Он из армии, кажется, из Красноярского края привёз себе жену Милентину. Жили они в городе, сюда, как и все, к родителям наведывались, а после их смерти — постоянно на праздники и летний отдых. Когда и Лёшки не стало, его Мила по-прежнему следит за домом, лето здесь проводит.

Во втором доме, удивившем видеокамерой, также Железновы жили, собеседница вспомнила хозяйку — Аграфену Афанасьевну. Сейчас сюда житель из Липецка приезжает, корнями он, разумеется, отсюда. О.М. Павлова помнит, что в Курлыковке проживали работяги: по 2-3 коровы держали, овец много, поросят, кур, гусей. На краю деревни была ферма (сейчас развалины от неё остались). Здесь разводили КРС, стояли телятник и свинарник. Ещё, по воспоминаниям Ольги, тут находилась большая конеферма, много лошадей в колхозе водили.

— У папы в Курлыковке двоюродная сестра жила, он всегда ходил к ней в гости на престольный праздник Кузьмы и Дамиана и называл его по-деревенски Кузьмой-Демьяном. Он празднуется летом, 14 июля, и осенью, 14 ноября. А церковь в честь этих святых стояла в Нижней Матрёнке — там, где сейчас на её месте школа. Из Курлыковки ходила учить нас в Нижнюю Матрёнку учительница немецкого языка Нина Георгиевна Мартынова, мы её любили. У неё самой пятеро ребятишек было.

ГДЕ ЖИВУТ ДЕТИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ?

Думаю: не может быть, чтоб хоть кто-то из них в районе не остался! Как выяснилось после: некоторые потомки учительницы проживают в Добринке. Людмила Фёдоровна Кретинина (1951 г.р.) — одна из тех пятерых ребятишек учительницы. И удивительное дело: будто читая мои мысли, они со старшей сестрой Светланой (1949 г.р., в замужестве — Покачалова), проживающей в Липецке, прямо накануне вспомнили своих односельчан поимённо.

Л.Ф. Кретинина — родом из Курлыковки. С теплотой вспоминает свои детские годы и маму — учительницу Н.Г. Мартынову с отцом-фронтовиком Ф.М. Мартыновым, воспитавших их честными и добрыми людьми.

— У нас в Курлыковке 16 домов стояло, в них после войны, примерно в самом начале 50-х гг., 96 человек проживали, — вспоминает Светлана. — Наш дом — седьмой. А дуб тот родственники посадили. Из 16 прежних хозяев трое Тюриных были — это наш дедушка Егор Корнеевич и его братья Алексей и Митрофан. Дом Алексея и был самым первым на нашей деревне тогда, его дети сажали дуб на меже с Железновыми. А у Митрофана самый старенький стоял, даже не из самана, а либо из кизяка. Четыре семьи Железновых были в деревне. Они тоже родственники между собой. А также проживали Селивановы, Губины, Свиридовы, Фильцевы, Шогоровы. Самым последним, как помню, стоял дом доярки Анны Ивановны Булысовой. Мы, молодёжь, к ней домой, как в клуб, ходили на вечеринки: крутили пластинки и танцевали.

1957 г. Семья Мартыновых в Курлыковке. Вместе с ними хозяйка дома О.Т. Тюрина.

Сёстры помнят, как тянули через речку к ним электрические провода и первый телевизор в Курлыковке появился именно в их доме. Все соседи приходили кино смотреть.

— Но до 12 ночи, потом свет отключали…

КУРЛЫКАТЬ ПРИЛЕТАЛИ ЖУРАВЛИ

Сёстры из своего детства хорошо знают, что на самой окраине, за 16-м домом, был помещичий сад. Светлана помнит дом из красного кирпича, сад с красивыми аллеями, росли на яблонях вкусные яблоки, много было лип и тёрна. В саду располагалась пасека. Уже в советские годы отец Светланы и Людмилы на ней работал. А по праздникам колхозники на большой поляне устраивали гулянки, например, на Троицу, на День колхозника.

Их бабушка Ольга Трофимовна из своей юности рассказывала, как семейство помещика приезжало на лето, зимой тут оставались лишь работники. Его жена разъезжала по Курлыковке на велосипеде с передним большим колесом и задними маленькими. Для деревенских людей это была огромная диковинка.

Барин строил плотины, сделал ответвление от реки в виде пруда. И на его берега прилетало много журавлей. Светлана и Людмила, как и их земляки, считают, что по пению этих красивых птиц дали название деревне…

Зимой и летом в детстве ребятишки пропадали на речке Матрёнке, что почти перед окнами потихоньку протекает. В половодье грозной становилась.

— Мы, как только лёд набухал и поднимался, чтоб не ходить в школу, — с удовольствием вспоминая малую родину, говорит С. Покачалова, — начинали плотину подкапывать. Школа начальная на другой стороне была — колхоз «Красная Звезда» назывался, до сей поры название осталось. А наш сначала имени Демьяна Бедного был, потом — имени Кагановича, позднее всё в один — имени Кирова — соединили. После Звезды мы в Нижней Матрёнке учились. Много нас туда ходило. Сейчас думаю: как мы ничего в детстве не боялись. Катались на льдинах, ловили пену. Однажды моя Люся наклонилась за пеной, а льдина перевернулась… Так я еле успела её за пальтишко поймать. А если б нет… Но тогда мы об этом и не думали.

1966 г. 8-й класс Нижнематрёнской школы. Людмила — крайняя справа в 3-м ряду.

«ПАПА ШИЛ НАМ ПАЛЬТО»

Из всей деревни лишь их мама Нина (1920 г.р.) институт окончила, остальные в колхозе трудились. Предполагают дочки, что очень способная была. Ей всего годик исполнился, когда отец умер, жили в Салтычках. И мама Нины, вернувшись в Курлыковку, с помощью своих братьев построила тот самый дом, в котором Мартыновы потом все вместе с бабушкой проживали. В Курлыковке и сейчас просматриваются ямы. В них жители добывали глину, обжигали её, делая кирпичи. Из них ставили дома, очень добротные и тёплые.

Отец их Фёдор Михайлович Мартынов (1915 г.р.) родом из Ольшанки. С фронта офицером вернулся, в 1946-м с Ниной поженились. Он из той деревни с женой к тёще в Курлыковку жить перешёл. Лишь в 4-х домах ещё были фронтовики. Хоть и раненые, трудились за троих. А в остальных хозяйничали вдовушки…

Фронтовик Ф.М. Мартынов всегда приезжал из Курлыковки в Добринку 1 сентября, чтоб проводить внуков в школу.

— Мама рукодельницей у нас слыла, платья нам шила, но ей из-за школы некогда этим заняться было, хоть и нравилось, — рассказывает старшая из семьи Мартыновых Светлана Фёдоровна, — у папы и вовсе золотые руки были. Он купил швейную машинку «Подольск» и шил пальто себе и всем нам. Выкройки по почте где-то заказывал, ткань старался хорошую купить, насколько тогда это было возможно.

Н.Г. Мартынова (слева) с мужем Ф.М. Мартыновым (справа) и семьёй дочери Светланы у своего дома в Курлыковке.

ДЕЛО БАБУШКИ ПРОДОЛЖАЕТ ВНУК

— Ваша мама — учительница, а из детей никто себя педагогике не посвятил? — задаю вопрос собеседницам. — Никто не «шпрехал», как она?

Признались: нет. Как раз, глядя на неё, на такой тяжёлый учительский труд, не захотели идти в педвузы, хотя в школе все учились хорошо, маму не подводили. Светлана больше дело отца переняла, став портнихой. Людмила Московский механико-технологический техникум окончила и всю жизнь проработала на СОМе лаборанткой, ещё одна сестра Валентина стала поваром-кондитером, братья Валерий и Пётр — строителем и телемастером.

Зато один из внуков Н.Г. Мартыновой, сын Людмилы Владимир Владимирович Кретинин, дело своей бабушки продолжил: трудится в школе №2 п. Добринка учителем физкультуры, её окончил когда-то и сам с братьями. Он «сеет разумное, доброе, вечное» вот уже много лет, достойно представляя свою династию: В.В. Кретинин в 2004-м был победителем конкурса «Учитель года» в районе, лауреатом на областном этапе. Через год стал обладателем Президентского гранта.

Талантливый учитель физкультуры из Добринки Владимир Кретинин достойно продолжает династию педагогов, берущую начало в Курлыковке, где жили его предки.

— У меня очень тёплые воспоминания о Курлыковке, — признаётся Владимир, — мы с радостью туда ехали отдыхать к бабушке с дедом. Приезжали на каникулы двоюродные, к соседям из городов — их внуки. У нас там целая команда собиралась. В Добринке нет речки, а там на ней мы пропадали сутками. Успевали и бабушки с дедом помочь на огороде. Курлыковка — моё детство, а оно всегда замечательное…