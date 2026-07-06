Нелогичная врезка

Летом, особенно в сухую погоду, вода в сельской местности на вес золота. Огород полить, помыться, постирать, приготовить пищу, а ее то отключат, то напор уменьшится.

Всему виной жители, которые идут на различные уловки, а проще говоря, воруют воду. Ограничение ее подачи — самая эффективная мера по борьбе с нелегальными подключениями. Проблема эта традиционная и причин у нее несколько. Это и повышение водоразбора из-за высокой температуры воздуха, и употребление питьевой воды для поливов приусадебных участков, и износ водоводов, не позволяющий повышать давление воды на насосных станциях, и аварии на самих сетях. Незаконные врезки в основной своей массе обнаруживаются у жителей частных домов. В многоэтажках спрятать лишнюю трубу сложно.

Адрес очередной незаконной врезки — деревня Заря, улица Центральная. Координаты «точки» получены в абонентском отделе водоканала. Еду на проверку сообщения в рабочем УАЗе вместе с мастером Сергеем Артемовым и слесарем АВР Юрием Красниковым. На обочине недавно асфальтированной дороги — бетонный колодец, здесь раньше стояла водоразборная колонка. Сейчас ее нет, но из-под люка на поверхность земли выходит резиновый шланг с краном. Вокруг него — обильно политая трава. Видно, что на этом месте вода льется постоянно. Хотя не должна. На место работ прибывает АС-машина водителя Валерия Смирнова. Прежде всего, в колодце нужно откачать воду для удобства работы слесаря. Облачившись в специальный прорезиненный комбинезон, Юрий Красников спускается в колодец. Ему хватает пары минут, чтобы определить место незаконного присоединения к системе и составить план оперативного блокирования врезки. Специальных инструментов для этого не нужно, достаточно ножа, пассатижей и вязальной проволоки.

— Подобные мини-врезки в наши системы водоснабжения иногда встречаются, — говорит мастер водоканала Сергей Артемов, — «умельцы» спускаются в колодцы и незаконно присоединяются к водопроводу, не думая о том, что при этом страдают окружающие. Надо понимать, что тот, кто получает ресурс и не оплачивает его, по сути, ворует этот ресурс у того, кто за него платит.

Работники водоканала рекомендуют тем людям, которые пользуются услугой водоснабжения и при этом не являются их абонентами, обратиться в ПТО предприятия и решить вопрос по своим незаконным врезкам.

— Следствием врезок является то, — говорит директор МУП «Добринский водоканал» Владимир Полунин, — что мы недополучаем деньги, которые могли бы использоваться для более эффективного устранения аварий или модернизации сетей. Напомню, что такие врезки не только повреждают систему водоснабжения, но и провоцируют дальнейшие аварии, увеличивают потребление воды, особенно в жаркий период. Мы знаем, что в это время в некоторых селах наблюдаются перебои с водой. Люди поливают огороды, некоторые, я бы даже сказал, заливают. Так вот, не считают количество потребленной воды те, кто имеет незаконные врезки. И, соответственно, не экономят ее. Это тоже влияет на общую ситуацию с водоснабжением.

На обратном пути в моей голове крутятся цифры. Полторашка минералки (1,5 литра) стоит в районе пятидесяти рублей. Один кубометр питьевой воды (1000 литров) — немного дешевле. Так есть ли смысл красть воду, тем самым обманывая и себя, и окружающих? Да еще рискуя при этом нарваться на немалый штраф? Скорее всего, у этих людей напрочь отсутствует логическое мышление…