В доме по ул. Космонавтов, 16 продолжается капитальный ремонт крыши. При проведении работ на чердаке многоэтажки 1965 года постройки представители подрядной организации нашли советские открытки 1970-х годов, журнал «Мурзилка», датированный 1974-м годом, а также старое фото, вероятно принадлежащее бывшим жильцам.

«Уважаемые липчане и гости города, коллектив кинотеатра «Космос» поздравляет с 59-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции», – говорится в одной из открыток.

Раритеты советских времён осмотрела и комиссия ФКР, которая в ходе еженедельного выезда посетила данный дом. Специалисты Фонда также проинспектировали ход и качество капремонта.

В прошлом году в этом доме был выполнен капитальный ремонт фасада, фундамента, инженерных сетей теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения на общую сумму около 13 млн. рублей. В этом году подрядная организация обновляет крышу. На работы планируется потратить около 8 млн. рублей, срок завершения по договору – ноябрь 2021 года. Проведенные работы улучшат условия проживания 278 липчан.

Комиссией выдано замечание подрядной организации по технике безопасности – на участке проведения работ отсутствовала сигнальная лента. К слову, подрядчик тут же свой недосмотр исправил – лента появилась еще до отъезда комиссии.