Арена виртуальной реальности заработала в Липецке. Автором проекта стала молодая мама Елена Божович, сообщили в областном управлении социальной политики. Свой бизнес липчанка открыла на средства соцконтракта.

О том, что ее бизнес-концепция одобрена и социальный контракт заключен, липчанка узнала перед Новым годом. Заявление на получение помощи молодая мама в декрете подала в октябре 2021-го. Бизнес-концепцию написала сама, помогло экономическое образование. Проанализировав рынок, липчанка поняла, что сфера рентабельна. От идеи до воплощения прошло около двух месяцев. Получив 250 тыс. рублей, Елена закупила шесть пар очков виртуальной реальности, сделала ремонт и погрузилась в предпринимательство.

«Для меня декрет оказался периодом открытий, – рассказала Елена Божович. – Много слышала про соцконтракт и тоже решила попробовать. Стала искать идеи и увидела информацию о том, что сейчас набирает популярность все, что связано с виртуальной реальностью. Так возникла концепция создания арены виртуальной реальности. У нас уже есть желающие поиграть. Мы готовы принять как одиночные заказы, так и коллективные, может играть команда до шести человек». Развлечения VR-арена предлагает разнообразные – от сражений до танцев. Но очки виртуальной реальности могут применяться не только для игры, они востребованы и в профессиональной деятельности.

С необычным бизнесом познакомилась заместитель главы администрации Липецкой области Ольга Белоглазова. Она посетила арену виртуальной реальности и предложила Елене сотрудничество. «Мы поддерживаем проекты, которые могут быть перспективными. И этот – один из них, ведь возможности использования оборудования, которое приобретено в рамках социального контракта, широки. Со своей стороны хотели бы предложить совместный проект – музейные экскурсии, дополненные виртуальной реальностью. Это сделает более ярким знакомство с экспозициями, позволив посетителям в буквальном смысле слова погрузиться в прошлое. Также это будет популяризировать собственно услуги виртуальной реальности, ведь ее можно применять в различных сферах», – сказала Ольга Белоглазова.

С помощью социального контракта жители Липецкой области начинают свое дело в самых различных направлениях, чаще всего в сфере услуг. В этом году заключено уже 700 соцконтрактов, 40% из них – на открытие ИП. Жители обращаются за помощью активно, это позволило перевыполнить плановый показатель за февраль, подчеркнули в управлении социальной политики региона.

Всего до конца года планируется заключить почти 6200 договоров между жителями и государством. «Как показали результаты прошлого года, соцконтракт на открытие своего дела – эффективная мера поддержки в регионе. Доля успешных соцконтрактов составила 90%. Жители региона увеличивают свои доходы и теряют статус малообеспеченных», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.